全家幫隔壁同事「7/11壽星慶生」！免費送單品美式、搶霜淇淋優惠
今（11）日為7-11吉祥物OPEN將19歲生日！全家今（11）日一早爆笑在臉書粉專曬出門市掛上紅布條的照片，寫上「祝全家小編隔壁同事7/11生日快樂」，並且也發出限定優惠，除了7月壽星每人一杯單品美式免費喝之外，還有霜淇淋、拿鐵、荔枝紅茶71折優惠券限量開搶，逗趣的互動引發眾人關注。
記者鍾怡婷/綜合報導
今（11）日為7-11吉祥物OPEN將生日，第一個生日祝福是來自最大競爭對手！全家一早於「全家FamilyMart」粉專PO文表示「大家沒忘記 7/11 是 …… 什麼日子吧？沒錯，就是全家小編隔壁同事的生日！各方朋朋送上你的祝福、一起幫隔壁同事慶生吧 」，並且曬出門市掛上紅布條的畫面，上方除了寫上生日祝福「祝全家小編隔壁同事7/11生日快樂」，還大方送給7月壽星每人一杯中杯單品美式，可於全家App領取。
此外，全家APP優惠趣中，也推出今（11）日限定優惠，包括霜淇淋、拿鐵、貴妃紅茶通通7.1折
📍APP優惠趣｜7月11日限定10:00開搶
◾特大杯拿鐵7.1 折（原價70元、特價50元）
◾荔枝貴妃紅茶7.1 折（原價65元、特價46元）
◾Fami!ce 霜淇淋7.1 折（原價49元、特價35元）
有趣的互動也讓網友笑喊「很欣賞這樣的良性競爭 」、「這一招我喜歡！」、「太有愛了吧」、「小編很會很可愛」、「祝小編隔壁同事生日快樂！有小編這麼有心又漂亮可愛的同事 真羨慕」、「太可愛的行銷手法了」。
而7-11壽星雖然還沒有針對「隔壁同事」祝賀給出回應，不過歡慶全台第7000店「首府門市」開幕，今起APP行動隨時取祭出濃萃美式買11杯送11優惠，明（12）日起還有厚乳拿鐵、特大美式、經典純奶茶通通買2送2。