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大谷翔平2.5億豪宅被偷拍不住了？日媒爆料：還沒入住就準備出售

▲日本媒體爆料，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，日前在洛杉磯購買的2.5億豪宅遭到偷拍，如今由於安全疑慮，可能還沒入住就準備出售。（圖／NOWnews資料照）
▲日本媒體爆料，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，日前在洛杉磯購買的2.5億豪宅遭到偷拍，如今由於安全疑慮，可能還沒入住就準備出售。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

大谷翔平2.5億豪宅被偷拍不住了？洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，日前在洛杉磯購買了價值785萬美元（約合2.5億元新台幣），不過後續卻發生有日本媒體透過空拍機拍攝豪宅，讓大谷翔平憤怒發出採訪禁令的爭議。日本媒體《News Post Seven》今（11）日報導再爆料指出，距離買下豪宅後1個半月，大谷翔平都還沒入住，且預計該棟房子正準備要被出售

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拍豪宅遭下禁令　電視台社長致歉

該事件起源於5月底，「富士電視台」等2家電視台出動空拍機，拍攝大谷翔平購買的豪宅，讓豪宅的位置明顯曝光，並在豪宅門口進行報導。以上種種行為，惹怒了大谷翔平，擔心這些報導會產生安危、竊盜等疑慮，因此透過管理團隊、經紀人向日本電視台、富士電視台下達禁令

事隔1個多月後，陷入爭議之一的《富士電視台》公開在名為「Mezamashi 8」、「Live News it！」等多檔節目中，透過主播向大谷翔平致歉，表示：「報導了大谷翔平選手的新家，造成大谷翔平及其家人、代理人還有相關人士的不便，深表歉意。」甚至，72歲的電視台社長還在7月5日的定期記者會中，罕見公開向大谷翔平道歉

擔憂人身安全　還沒入住就要出售

即便如此，日本媒體《News Post Seven》今（11）日爆料，根據球團相關人士的消息指出，大谷翔平將不會住進該棟豪宅，且預計會被出售。該報導也指出，目前豪宅的所有權仍屬於大谷翔平的公司，但在買下那棟房子已經過了1個半月，到現在都還沒有住進新居

日媒報導點出，大谷翔平認為房地產公司在他搬家前就洩漏消息，因此對房地產公司表現不信任，因此希望該公司能夠對此負責，協助自己找到豪宅的下個買家。另一方面，近期洛杉磯的幫派搶劫案的數量正在上升，甚至演變成社會問題，或許也是大谷翔平選擇賣掉這間2.5億豪宅的原因之一。

▲大谷翔平在洛杉磯購入2.54億元豪宅，前屋主為脫口秀主持人Adam Carolla，內裝設備相當奢華。（圖／MICHAEL CLIFFORD）
▲大谷翔平在洛杉磯購入2.54億元豪宅，前屋主為脫口秀主持人Adam Carolla，內裝設備相當奢華。（圖／MICHAEL CLIFFORD）

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