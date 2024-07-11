大谷翔平2.5億豪宅被偷拍不住了？日媒爆料：還沒入住就準備出售

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該事件起源於5月底，「富士電視台」等2家電視台出動空拍機，拍攝大谷翔平購買的豪宅，讓豪宅的位置明顯曝光，並在豪宅門口進行報導。以上種種行為，惹怒了大谷翔平，擔心這些報導會產生安危、竊盜等疑慮，因此透過管理團隊、經紀人向日本電視台、富士電視台下達禁令。
事隔1個多月後，陷入爭議之一的《富士電視台》公開在名為「Mezamashi 8」、「Live News it！」等多檔節目中，透過主播向大谷翔平致歉，表示：「報導了大谷翔平選手的新家，造成大谷翔平及其家人、代理人還有相關人士的不便，深表歉意。」甚至，72歲的電視台社長還在7月5日的定期記者會中，罕見公開向大谷翔平道歉。
擔憂人身安全 還沒入住就要出售
即便如此，日本媒體《News Post Seven》今（11）日爆料，根據球團相關人士的消息指出，大谷翔平將不會住進該棟豪宅，且預計會被出售。該報導也指出，目前豪宅的所有權仍屬於大谷翔平的公司，但在買下那棟房子已經過了1個半月，到現在都還沒有住進新居。
日媒報導點出，大谷翔平認為房地產公司在他搬家前就洩漏消息，因此對房地產公司表現不信任，因此希望該公司能夠對此負責，協助自己找到豪宅的下個買家。另一方面，近期洛杉磯的幫派搶劫案的數量正在上升，甚至演變成社會問題，或許也是大谷翔平選擇賣掉這間2.5億豪宅的原因之一。