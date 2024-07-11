6月出口創28個月最大增幅！謝金河：「這2個原因」發揮威力

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謝金河指出，去年總統大選期間，不同政黨、媒體、學者幾乎全面看壞台灣出口，最具代表性的就是郭台銘以16個字形容台灣「經濟衰退、出口下滑、民生凋敝，民不聊生」，認為台灣出口，將是「亞洲最差」。就連商業雜誌也說5大產業都衰退，台灣出口14年最差，直批他們「卯足全力抹黑台灣」。
謝金河表示，自己從去年11月起便提到，台灣對比去年的低基期，今年出口至少會有7個月成長，真正的考驗是去年7月的376億美元。如今6月就出現399億美元的好成績，這也預告7月出口超過376億美元的機會很大，台灣出口很有可能有10幾個月的成長。
謝金河指出，今年對出口貢獻最大的主力是資通訊產業，在半導體仍未明顯轉正之前，6月的資通訊產業出口值107.83億美元，比去年同期增長114.1%。今年上半年，資通訊產業出口值625.15億美元，年增108.9%，台灣的傳統產業，像石化，紡織，鋼鐵，機械，金屬等，則是都被中國打趴在地上。
謝金河表示，儘管今年上半年以半導體為主的電子零組件出口807.63億美元，衰退5.6%，但所幸資通訊產業出現倍數成長，這是台灣出口表現比預期好最主要原因。並認為「顯然輝達執行長黃仁勳帶來AI供應鏈的效力開始發揮威力」。
除了AI供應鏈外，謝金河指出，另一個讓台灣出口表現亮眼的原因，應該是台灣轉移生產基地奏效，使得資通訊產業出口值大增，主要是對美國出口大幅增長。今年上半年，台灣對美國出口521.71億美元、年增60.6%，台灣出口到美國佔比上升到23.2%，再加上東協市場，佔比上升到42%。而台灣出口到中國的佔比，去年底從43.9%降低到35.2%，今年上半年再降到31.2%，台灣對中港出口到6月財轉為正數。台灣出口市場的移動，顯然資通訊產業及半導體產業扮演重要角色！