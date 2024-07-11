《甄嬛傳》溫太醫終於娶到沈眉庄！跨越13年的虐戀開花結果
由孫儷、陳建斌、蔡少芬領銜主演的經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，開播至今已13年熱度依然不減，每回重播都能吸引眾多粉絲回味劇中「熹妃娘娘手撕渣皇帝」的經典片段。《甄嬛傳》中，女主角甄嬛雖成為太后，但她的兩個幫手－－溫太醫和沈眉庄卻有緣無分，這對佳偶一傷一死最終結局相當淒慘。沒想到時隔13年後，大陸綜藝節目《煥新環遊傳》昨（10）日首播中，竟特別安排「溫太醫」張曉龍和「沈眉庄」斕曦身著滿族婚服上演結婚的橋段，令不少影迷感動直呼：「居然還有售後服務！」、「十年意難平終於平了。」
記者史平旭／綜合報導
《煥新環遊傳》中邀請「皇后娘娘」蔡少芬、「安陵容」陶昕然等一眾《甄嬛傳》原班演員成為節目班底，作為主要角色的張曉龍和斕曦也在之中。昨日節目首播，節目組特別安排張曉龍與斕曦體驗滿族婚禮，2人穿上結婚吉服一起拈香、對拜、掀蓋頭等等，一整套完整的婚禮體驗，彷彿就像溫太醫與沈眉庄在平行時空裡迎來幸福結局，連張曉龍現實生活中的緋聞前女友「曹貴人」陳思斯，看到這個畫面都忍不住說：「真的有點想哭。」
在《甄嬛傳》中，身為太醫的溫太醫與作為皇帝后妃的沈眉庄，彼此在深宮之中互相依靠，日久生情後意外懷孕。最終，受到良心譴責的溫太醫揮刀自宮，聽聞噩耗的沈眉庄為他生下孩子後血崩難產而亡，這對苦命鴛鴦的悲情虐戀也讓大批影迷感到唏噓。如今，節目組讓這段跨越13年的戀情終於修成正果，不止令觀眾感動直呼：「真的太圓滿了！」也讓張曉龍和斕曦平了這段「意難平」。