大咖女星莎朗史東中風腦出血 甦醒驚見帳戶「5.8億財產被掏空」
66歲好萊塢女星莎朗史東（Sharon Stone）以情慾驚悚片《第六感追緝令》一砲而紅。卻在2001年事業高峰時，突然因腦中風而停止演藝生涯，她花了7年的時間才逐漸痊癒。近日受訪時她透露自己生病時，竟被有心人士利用，掏空當時所有存款1800萬美元，「一切都消失了。甚至我的冰箱、我的手機，一切都在別人的名下」。
記者許芷芸 / 綜合報導
莎朗史東2001年突然中風，腦出血9天，當時據說只有1%存活率。她表示當時發現腦出血後，由於病況並不樂觀，導致不僅失去了左耳的聽力、腦部還被放入23個鉑線圈（platinum coils）。莎朗史東花了7年的時間熬過病魔侵襲，未料回歸正常生活後，發現一切早已變樣，不僅財產全沒了，甚至連冰箱、電話這些日常用品，都已經被登記在別人名下。
面對如此巨大的打擊，莎朗史東不追究而決定放手：「如果你咬下苦澀的種子，它就永遠不會離開你。但如果你有信念，即使這個信念只有芥菜籽的大小，你也能生存。所以，我現在活得很開心。我活著是為了目的」
如今調整腳步重新回到演藝圈，這段過往也大大改變了莎朗史東的價值觀，她決定要活在當下、讓自己不再被任何痛苦和憤怒綁架。