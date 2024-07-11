名家論壇》賈程年／請賴清德放過台灣

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上任快2個月，只開過一場記者會跟一場講話。就職滿月記者會上說要成立三個委員會、另一場談話更是針對國會改革法案，總統府決定向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。120天的時間，賴清德想對人民講的就是如此而已？
就職前，賴清德曾在鄭南榕紀念會上，宣示他上任後將做「三件事」：國家重建、社會改造、洗滌人心，要讓人民了解「自由是要付出代價的」。此話一出，便引發輿論譁然。
對照現在政壇的發展，更讓人細思極恐。賴清德開口閉口用「中國」稱呼對岸，不斷地提到「中華民國跟中華人民共和國，兩國互不隸屬」，不斷強化台灣自我主權意識，同時強調中國從不放棄侵略台灣的行為，一再的激化兩岸情緒。
從賴清德刻意頻頻出席軍中行程看來，他確實有一套「國家重建」的劇本，從參加黃埔建校一百週年校慶活動、113年三軍八校院聯合畢業典禮再到參加成功嶺新兵訓練，乃至於主動公布在漢光演習前，賴清德到清泉崗穿上軍裝與空軍第第三戰術戰鬥機聯隊的弟兄促膝長談的畫面。所言所行，都朝著他新國家重建的路線前行。
賴清德想要構築的是讓外界覺得他重視國防，要對外凸顯他不畏中共侵略，不惜一戰的決心；然而，這樣的劇本其實是走在戰爭的紅線上，違背了憲法所規範的兩岸關係，更破壞了兩岸現狀，這樣的劇本連美國都感到訝異，呼籲兩岸節制、對話。想問賴清德如此危險的劇本「還要繼續演下去」嗎？
面對國會衝突，賴清德把問題都指向在野黨，指民眾不希望看到國會亂象，卻放任黨籍立委及幹部侵入委員會，霸占主席台不開會，還聲援綠營立委，等於助長他們繼續在立法案鬧事，用不正當手段杯葛議事。難道這就是賴清德的國家工程中的「社會改造」？
藍白沒想到的是，已經是立院少數的民進黨，竟然可以用盡手段，阻擋已經通過的法案，以及阻礙不想討論的法案，進而犧牲民生、打詐、經濟法案審議，只因為一個人的好惡。經由選民選出執行民意的立委，如今變成沒有手腳的魁儡，什麼法案都過不了。
打開電視新聞，每天映入眼簾的不是性騷偷拍、黑幫槍擊、就是家庭悲劇，不幸的事件天天上演，讓人看了感到悲傷，也感嘆社會倫常出現了大問題，道德淪喪至此，已經「君不君、臣不臣」，現在更是「父不父、子不子」了。難道這就是賴清德口中的「洗滌人心」嗎？
賴清德在民進黨，看著昔日同為新系的鄭文燦涉及收賄貪汙、看到非我族類的陳亭妃遭到正國會除名、看著憲法法庭審理國會改革案的緊急處分案，沒有說一句話。
賴清德在總統府，看著11槍把林士傑當街打死、看著台灣船員遭大陸扣押、看著年輕夫妻帶著孩子尋死，也沒有說一句話。
台灣社會出了大問題，賴清德絲毫不在意。對大陸扣押我漁船及船員不說話，本命區台南發生槍擊案也不吭一聲，對於社會歷經大選紛擾、藍綠白競爭後的傷痕更從未想要撫平。
拜託賴清德，台灣需要休養生息，好好拚經濟、民生，不是繼續內鬥、內耗。套句賴清德曾經對蔡英文說的：「請總統網軍停止攻擊我」，現在人民只想對賴清德說：「請總統放過台灣」。
●作者：賈程年／資深媒體人
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