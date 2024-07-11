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教育部推動自我探索課程　3年協助203名中離生就學與就業

▲教育部積極協助中途離校學生適性轉銜就學與就業，3年以來共計幫助203人。（圖／教育部提供）
▲教育部積極協助中途離校學生適性轉銜就學與就業，3年以來共計幫助203人。（圖／教育部提供）

記者林則澄／台北報導

為了協助中途離校學生探索職涯，教育部積極辦理多元彈性或自我探索課程，3年以來協助203人適性轉銜就學與就業，其中1名學員透過轉介公益會，考取烘焙、飲料調製證照以及中餐丙級證照，持續朝向餐飲工作目標邁進，另外1名學員除了手作興趣受到雇主青睞，未來規劃回到校園完成學業。國教署

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教育部國教署110年起在宜蘭縣推動《高級中等學校中途離校學生中介教育措施計畫》，規劃辦理多元彈性或自我探索課程，以及後續追蹤輔導等教育措施，協助學生找到個人性向發展與方向，其中學校轉介參與該計畫共計296人，歷經3年的輔導與陪伴，完成輔導返校就學或職場就業達到203人，順利找到個人性向發展與方向。

國教署指出，連續2年參加計畫的學員小音（化名），原本就讀學校餐飲科，但因作息緣故經常缺課，又與同儕偶有磨擦離校，而在去年轉介得安家庭關懷協會參加中餐丙級證照課程，順利通過術科考科。

國教署提到，小音今年再次進入得安家庭關懷協會，參加烘焙、飲料調製雙證照班，不但拿到烘焙、飲料調製雙證照，並且一舉考取3張丙級證照。輔導員表示，小音未來想朝廚師或餐飲相關工作持續精進，協會也將協助小音媒合友善店家或勞動部青少年職涯準備計畫，讓其能夠逐步朝向目標邁進。

▲教育部積極協助中途離校學生適性轉銜就學與就業，3年以來共計幫助203人。（圖／教育部提供）
▲教育部積極協助中途離校學生適性轉銜就學與就業，3年以來共計幫助203人。（圖／教育部提供）
國教署表示，轉介勞動部《青少年職涯準備計畫》方案的學員小澄（化名），患有憂鬱症、焦慮症在家休養，但經學校轉介得安家庭關懷協會，輔導員發現小澄在貼鑽石畫、製作鑰匙圈、吊飾等手作類實作表現出色，協助透過《青少年職涯準備計畫》方案轉介進行300小時的探索課程與工作體驗，後來雇主滿意小澄的工作態度與優異學習能力，決定留任小澄；另外，小澄也已規劃重新回到校園持續完成學業。

國教署表示，《高級中等學校中途離校學生中介教育措施計畫》透過職涯試探、輔導關懷、挹注在地資源，協助許多孩子慢慢發現自己、肯定自己、成就自己，而自今年開始，國教署也與桃園市政府攜手擴大辦理中離學生採中介教育職涯試探輔導，整合地方政府資源，並且藉由多元的活動、課程陪伴支持，能更了解個案實際狀況與需求，引領尚未定向、自我效能低落的孩子，逐步找到人生的方向與目標。

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