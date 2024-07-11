教育部推動自我探索課程　3年協助203名中離生就學與就業

我是廣告 請繼續往下閱讀
國教署指出，連續2年參加計畫的學員小音（化名），原本就讀學校餐飲科，但因作息緣故經常缺課，又與同儕偶有磨擦離校，而在去年轉介得安家庭關懷協會參加中餐丙級證照課程，順利通過術科考科。
國教署提到，小音今年再次進入得安家庭關懷協會，參加烘焙、飲料調製雙證照班，不但拿到烘焙、飲料調製雙證照，並且一舉考取3張丙級證照。輔導員表示，小音未來想朝廚師或餐飲相關工作持續精進，協會也將協助小音媒合友善店家或勞動部青少年職涯準備計畫，讓其能夠逐步朝向目標邁進。
國教署表示，轉介勞動部《青少年職涯準備計畫》方案的學員小澄（化名），患有憂鬱症、焦慮症在家休養，但經學校轉介得安家庭關懷協會，輔導員發現小澄在貼鑽石畫、製作鑰匙圈、吊飾等手作類實作表現出色，協助透過《青少年職涯準備計畫》方案轉介進行300小時的探索課程與工作體驗，後來雇主滿意小澄的工作態度與優異學習能力，決定留任小澄；另外，小澄也已規劃重新回到校園持續完成學業。
國教署表示，《高級中等學校中途離校學生中介教育措施計畫》透過職涯試探、輔導關懷、挹注在地資源，協助許多孩子慢慢發現自己、肯定自己、成就自己，而自今年開始，國教署也與桃園市政府攜手擴大辦理中離學生採中介教育職涯試探輔導，整合地方政府資源，並且藉由多元的活動、課程陪伴支持，能更了解個案實際狀況與需求，引領尚未定向、自我效能低落的孩子，逐步找到人生的方向與目標。