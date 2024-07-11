又見「拉積盤」！台積電衝1070元創天價　台股午盤漲301點同創高

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權值股表現漲多跌少，權王台積電表現最為強勁，上漲20元、來到1065元，午盤漲幅擴大到今日最高點，上漲25點或2.39%、來到1070元，再創新天價；鴻海午盤則是上漲1元或0.45%，來奧224.5元；聯發科沒有跟上漲勢，午盤下跌10元或0.7%，來到1425元。
台積電再創新高，也讓外界期待法說會會釋出什麼樂觀消息，因此資金開始先行卡位半導體股，午盤類股指數上漲近2%。其中景碩攻上漲停、來到109元，順德、嘉晶上漲逾7%，光罩、訊芯-KY上漲逾5%，旺宏、矽力-KY、祥碩上漲逾4%。
金融股今日也有續強表現，類股指數午盤上漲1.4%，再創歷史新高。14家金控上半年獲利全部出爐，不僅為歷年最好6月成績，累計整體獲利衝上3374億元創歷史次高，比去年同期大增63.4%，多賺了1,310億元。其中金控雙雄富邦金、國泰金合計上半年大賺1526.7億元，貢獻整體金控獲利45%，每股稅後純益（EPS）分別以5.95元、4.66元居冠亞軍。因此帶動族群一同走高，富邦金上漲逾4%，台中銀、國泰金上漲逾3%，三商壽、旺旺保上漲逾2%。反倒是昨日爆量強漲7%的新光金，今日反倒走弱，早盤一度守穩紅盤，不過午盤開始賣壓湧現，下跌0.05元或0.42%、來到11.8元，成交量午盤來到將近30萬張。