LOL／T1賽程比「中華隊晚接午」硬！剛下機又比賽 Faker哈欠連連
《LOL 英雄聯盟》韓國戰隊 T1 剛在沙烏地阿拉伯拿下被稱為「石油盃」的 2024 電競世界盃冠軍，昨（10）日凌晨經過多個小時的飛行後返回韓國，傍晚馬上又進行 LCK 夏季例行賽，雖然最終以 2:1 戰勝 BRO，但從轉播畫面來看， T1 5位隊員都處於極度疲勞的狀態，神主牌 Faker 更是哈欠連連，地獄賽程讓職業選手都吃不消，更有台灣玩家戲稱，「這賽程比中華隊經典賽晚接午還硬」，掀起一波話題。
記者張志浩／綜合報導
「石油盃」的《英雄聯盟》4天賽程相當緊湊，T1 僅休兵一天，打了3場拿下冠軍，並抱回40萬美元（約新台幣1300萬元）獎金，想不到由於賽程安排，T1 返國當天馬上又要迎接夏季賽，本場 T1 率先拿下一局，次局遭 BRO 反咬，雙方纏鬥到決勝第三局中期才分出勝負，選手們疲態全寫在臉上。
除了在準備 BP 時，T1 成員頻頻將頭靠在椅子上閉目養神，28歲的 Faker 更是被鏡頭捕捉到狂打哈欠，輔助 Keria 賽後離開座位雙眼更是幾乎要閉上，不過 T1 的地獄賽程還未結束，7月12日又將對戰 HLE ，再經過10幾個小時的飛行後又要迎接連續的高強度賽事，對選手的身體負擔真的難以想像。
許多《英雄聯盟》粉絲也相當心疼且關心 T1 選手的狀態，認為這樣的賽程過於緊湊，質疑兩邊是否缺乏溝通，更有台灣粉絲調侃，「講真的，T1 這賽程比當初經典賽，中華隊晚接午還要硬」、「這一週 T1 都輸我也不會怪他們，行程真的太密了，根本搞死人」、「不能說石油盃拿一堆獎金就這樣逼人吧。」