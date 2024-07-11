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百億癌症新藥基金！衛福部推治療三箭　拚2030死亡率減1/3

▲衛福部於行政院會報告百億癌症新藥基金規劃，拚2030年癌症死亡率減1/3。（圖／記者陳威叡攝，2024.07.11）
▲衛福部於行政院會報告百億癌症新藥基金規劃，拚2030年癌症死亡率減1/3。（圖／記者陳威叡攝，2024.07.11）

記者陳威叡／台北報導

衛福部今（11）日於行政院會報告癌症新藥百億基金相關規劃，為加速落實癌症防治，行政院將明年癌症篩檢預算由原28億元增為68億元，另外以公務預算50億元挹注全民健康保險基金，指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，後續再視財源及醫療需求情況，滾動檢討，逐步擴大基金至百億元規模。除建立百億癌症新藥基金外，還包括提升早期篩檢與聚焦基因檢測與精準醫療，力拚2030年癌症死亡率減1/3。

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行政院長卓榮泰表示，癌症是國人健康的頭號威脅，為落實總統健康台灣政策，讓台灣癌症死亡在2030年降低1/3，政府透過提升早期癌症篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，並成立癌症新藥基金，提升癌症新藥可及性，降低癌症死亡率。

衛福部說明，為加速落實癌症防治，行政院明年將癌症篩檢預算由原28億元增為68億元；另外以公務預算50億元挹注全民健康保險基金，指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，後續再視財源及醫療需求情況，滾動檢討，逐步擴大基金至百億元規模。

衛福部指出，目前已推動實證篩檢、預防性治療、早期診斷，輔以次世代基因檢測（NGS）進行精準治療；提升早期癌症篩檢部分，包括擴大五癌（大腸直腸癌、子宮頸癌、乳癌、口腔癌、肺癌）篩檢及胃癌篩檢試辦；在提升新藥可近性方面，透過三項重要施政基石，包含規劃成立行政法人國家醫療科技評估中心、推動平行審查機制及成立癌症新藥基金以滿足癌症病友的新藥需求；並規劃於今年底完成「癌症新藥暫時性支付專款作業要點」，讓專款運作具可預測性及透明度。

衛福部表示，透過擴大篩檢年齡範圍、提供癌症篩檢項目及調整癌症篩檢補助費用等強化癌症篩檢政策，可協助全國國民早期發現癌症、早期治療，加上癌症新藥暫時性支付專款的設立，期待達到共創四贏目標：病友早期發現癌症、早期治療，取得具治療潛力突破創新新藥，改善癌症存活率；醫療機構端透過真實世界資料評估收載機制，與國際治療指引接軌，提升治療成效；因基金運作具預測性及透明度，加上健保建立創新給付通道，可吸引藥廠引進或投入新藥製造；政府則與廠商共同承擔基金風險，整體調控癌症藥費支出，降低健保財務衝擊，讓資源妥善運用，減輕健保及民眾財務負擔。

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