丟丟妹直播太會賺「3小時吸金3千萬」！拱藥師脫衣尖叫：比我還大
李唯楓近期被生技簽下成為旗下直播主，前往丟丟妹的直播平台拜師見習，親眼見證她短短3小時創下3000萬元的銷售佳績，但一聽聞丟丟妹竟小他6歲，忍不住對這位超級印鈔機前輩說：「乾妹妹，可以分一點給我嗎？」
記者林奕如／台北報導
偶像歌手出身的李唯楓轉戰直播前，先去抽塔羅牌算命，坦言一度很猶豫，後來得到的解答是，「最終限制住自己的就是我的腦袋，是我被自己框架。」直播界天花板的丟丟妹也鼓勵他：「格局要放大，路才會走得遠，我就是走一步會評估很多步風險的人，可是我不會因此膽小，跌倒再站起來就好了。」
李唯楓聽了很有感，透露過去開過兩家餐飲店都倒了，慘賠就算了，還被誤會是富二代，其實都是透過青年創業貸款背債而來。所幸去年開始否極泰來，今年初上節目竟因為一坨鼻涕一戰成名，現在開始投身直播工作。
當晚最高潮是丟丟妹與李唯楓聯手拱「藥師健生活」的猛男藥師脫下白袍，請觀眾一起見證藥師熱愛健身的好身材，藥師突如其來秀出壯碩大胸肌太吸睛，令全場女性尖叫不已，受歡迎程度遠遠超過李唯楓，他爆氣吃味說：「太過分了，妳們真的很現實。」
丟丟妹看了藥師胸部卻感到一陣自卑：「怎麼比我的還大。」李唯楓還補一槍：「妳很有遠見，確實比妳大。」當晚觀眾不僅買得開心也看得很開心，直呼：「這畫面太養眼太好看了，拜託藥師不要走，李唯楓可以先走了。」