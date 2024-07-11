用筋膜槍要注意！標準局檢出多款不符規定 酷電、富士電通都上榜
許多民眾工作忙碌，長時間久坐或低頭使用3C產品，導致肩頸痠痛，會使用筋膜槍來舒緩不適。為了解市售筋膜槍商品安全性，經濟部標準檢驗局與消基會合作，去（2023）年於各大賣場、家電用品店、網路電商平台等銷售通路，隨機購買10件不同廠牌型號筋膜槍進行檢測，其中有3件「重要零組件比對」或「商品檢驗標識」或「中文標示」不符合。
記者魏妤庭／台北報導
標準局表示，此次檢測的10件筋膜槍，包含高島、DOCTORAIR 、小米、HOMEDICS、Fujitek富士電通、JOHNSON、MATRIC、bakkarat、Project Mars、Junior等。其中，Fujitek富士電通的富士電通極速震動按摩槍，中文標示消耗功率與標示額定電流不符、中繼線與充電電池組與樣品不符。MATRIC酷電筋膜槍的中文標示缺少相關回收警語及按摩馬達的型號標示與原技術文件不符。Junior輕量版高強度震動筋膜槍商品檢驗標籤未標示、中文標示未標示製造商、供應商名稱等。
標準局表示，針對不符合商品的處理方式，重要零組件比對不符合已依照規定要求業者申請核准，屆期未改正將廢止其商品驗證登錄。商品檢驗標籤不符合的商品，則是按規定處以20萬元以上、200萬元以下罰鍰，通知報驗義務人限期回收或改正。中文標示不符合商品則是通知業者限期改正，若未改正，將處以10萬元以上、100萬元以下罰鍰，並依法廢止其商品驗證登錄。
標準局表示，消費者應選購貼有「商品檢驗標識」的「筋膜槍」，並檢視外包裝中文標示的完整性，如廠商名稱、地址、型號及規格（如：電壓及消耗功率）等資訊。使用時，詳細閱讀說明書、警語及使用注意事項。
同時，標準局提醒，電器類產品應注意充電時確實將電源線插頭與插座緊密貼合，不可有鬆動或插入不完全。將插頭拔離電源插座時，應以手握插頭拔除，避免以拉扯電線之方式拔除，致造成內部銅線斷裂。此外，如懷孕、患有骨質疏鬆症、痛風、皮膚病、慢性疾病或其他重大疾病者，及正在接受醫療或感到身體不適者，使用筋膜槍前應先諮詢醫師建議。