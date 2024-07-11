越媒參考台灣經驗！越南明年起強制機車排氣檢驗 欲降低空氣污染
越南政府宣佈明年1月起將強制機車排氣檢驗，通過將可取得排氣合格證明。越媒在報導中以台灣經驗為例，強調台灣近30年前便開始檢測，更稱台灣也是亞洲主要的摩托車使用國家。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，越南國會日前新通過道路交通安全秩序法，其中一項規定是強制所有摩托車都要進行排氣檢驗。此項排氣檢驗將由檢測中心的檢驗人員進行，完成檢查後，將取得排氣合格證明。不過目前關於檢查期限、技術標準及實施細則等訊息均尚未發布，民眾對於這項新規能否順利於2025年在全國執行抱持觀望態度。
越南媒體參考台灣經驗，台灣作為亞洲主要的摩托車市場之一，近30年前就開始實施這一規定。根據中華民國環境部的規定，出廠滿5年的機車每年應接受排氣檢驗1次，車主不須負擔檢驗費用。
由於越南的基礎建設如地鐵和火車不足，再加上汽車金額龐大，許多人都以機車做為主要的代步工具，擁有1億人口的越南，目前全國登記的摩托車約有7000萬輛，其中常用摩托車超過4500萬輛。
越南的空氣污染問題越來越嚴重，政府認為摩托車與汽車排放的廢氣是主要的空氣污染源，加上越南的新摩托車年銷量平均接近280萬輛，希望透過強制排氣檢驗防治空汙，同時會倡導摩托車廠商推出低污染的車款。