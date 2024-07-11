限5天！7-11、全家「一大堆買1送1」　布丁雪糕15元、辛拉麵25元

超商本周優惠更新！7-11慶祝全台第7000店「首府門市」在台南開幕，本周「超值五六日」暫停，改推陣容更華麗的限時5天優惠，整張DM刷滿「買2送2」，換算下來，百吉大雪糕15元、農心3口味拉麵25元、UCC無糖咖啡15元、御料小館雞塊23元。
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🟡全家便利商店
全家會員優惠是7月10日至7月14日，本周DM近20款商品，買一送一代表有味味A香辣海鮮湯麵平均20元、UCC職人冰咖啡910ml瓶裝平均50元、統一生機鮮果乾袋裝75元、Deka雪茄威化捲平均50元。
「全家康康5」每周五六日登場，精選5樣好康商品，7月12日至7月14日限時三天，生活泡沫綠茶瓶裝平均13元、OOHA檸檬蜂蜜氣泡飲平均18元、阿奇儂青梅脆脆冰平均20元、酷繽沙香草酷奶昔平均33元。
而全家為APP「隨買跨店取」周年慶暖身，至7月12日前在APP限量推出茶葉蛋11顆102元，平均單顆9元，全家霜淇淋買2送2「可寄冰」，以及4款商品買一送一，牛奶雪糕平均20元、FMC天然水平均10元、氣泡水平均15元、檸檬芭樂雪酪冰棒平均20元。
🟡萊爾富
門市7月10日至7月14日推出「限時殺5日」優惠活動，本周共8款商品促銷，買一送一商品是悅氏Light鹼性水720ml平均10元，農心杯麵系列則祭出第2件10元，等於單杯約30元。
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