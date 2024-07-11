瓊斯盃男女球員「同工不同酬」惹議　張廖萬堅：若再發生扣補助款

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國民黨立委洪孟楷表示，球員出場應該要有一定的費用，然而最卻有男女球員「同工不同酬」的風波，涉及性別不平等的情事，不解如今2024年為何還有這樣的情況，協會在制定出場費用的時候難道沒有知會體育署？而且後來籃協表示要用「激勵獎金」的方式補足2000元，但在實際上與男球員的出場費用仍是未達平等的情況。國民黨立委萬美玲則是要求，教育部9月1日前要給出有關運動平權精進作為的檢討報告。
張廖萬堅表示，相當認同要給球員出場費用，之前也與體育署提到「同工不同酬」風波，確實有違性別平等的情事，不過籃協通常都是自主制定出場費用，未來也會要求各個單項協會基於性別平等、民主協商等原則公平制定出賽費用。
另一方面，民進黨立委陳秀寶針對籃協要用「激勵獎金」2000元補足男女球員出場費用的差額，坦言如此一來雙方的出場費用雖然都是5000元，不過透過這樣的補救措施落實齊頭式平等，反而顯得荒腔走板，「平等很難嗎？」她也表示，這樣的補救措施，其實無助展現性別平等的意識，顯得像在施恩，這是一種非常傷人的感覺。
民進黨立委郭昱晴指出，不該透過商業價值衡量男女球員在運動賽事的報酬標準，雖然籃協後來補足2000元，落實所謂的齊頭式平等，但是給人的感受不佳，仍有性別歧視、差別待遇的現象。民進黨立委范雲指出，性別平等不光只是國際趨勢，國內協會若有不從也有違反《國民體育法》、《性別平等工作法》條文的疑慮，可以告發。
鄭世忠認為，籃協透過「激勵獎金」2000元補足男女球員的差額，相較直接調整女球員的出場費用並無差別，但也強調，「同工不同酬」風波發生最初就有致電籃協要求更正亂象，也有發布聲明呼籲重視性別平等，特別是在國是賽事，更不該有相關情況出現。
張廖萬堅對於男女球員出場費用價差2000元一事深表遺憾，坦言籃協作法其實還是不夠平等，單項協會領有國家的補助款項，而且都是國際運動賽事窗口，因此更要遵循國家政策，如果未來還有類似情事，不排除以減扣補助款項當作懲罰。