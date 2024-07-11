台積電最後一盤爆4323張買單、收1080元　台股漲382點、再創新高

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電子資金成交比重維持在6成以上，來到66.3%。權值三雄漲多跌少，權王台積電表現最為強勁，開盤上漲20元、來到1065元，尾盤有買單挹注，最後一盤爆出4323張買單，拉抬指數終場上漲35元或3.35%，收在1080元、創下新天價，貢獻大盤指數就有271點，也就是說7成以上的漲點就是台積電貢獻的；鴻海開盤衝到今日最高價229元，可惜追價力道減弱，終場上漲2元或0.89%，收在225.5元，貢獻大盤指數有8點；聯發科沒有跟上漲勢，雖然開在盤上只是隨後翻黑，終場收跌15元或1.05%，收在1420元。
台積電再創新高，也讓外界期待法說會會釋出什麼樂觀消息，因此資金開始先行卡位半導體股，類股指數上漲2.8%，位居成交量排行榜冠軍。精材亮燈漲停、來到232.5元，日月光投控上漲逾7%，光罩上漲逾6%，旺宏、力旺上漲逾4%，世芯-KY、長科上漲逾3%，同欣電、矽格、閎康、汎銓上漲逾2%。
此外，ABF載板也有亮眼表現，景碩早早攻上漲停價109元，欣興在尾盤買單挹注下，也同樣攻上漲停價189.5元，南電也上漲逾半根停板。
蘋果概念股也同樣走高，多檔亮燈漲停，包括谷崧、精材、亞光、欣興、晟銘電，其他個股也有亮眼表現，順德上漲逾6%，南電、全新、華通上漲逾5%，祥碩、旺宏、萬旭、國巨、力旺、訊芯-KY、貿聯-KY上漲逾4%。
金融股今日也有續強表現，類股指數上漲1.1%，再創歷史新高。14家金控上半年獲利全部出爐，不僅為歷年最好6月成績，累計整體獲利衝上3374億元創歷史次高，比去年同期大增63.4%，多賺了1,310億元。其中金控雙雄富邦金、國泰金合計上半年大賺1526.7億元，貢獻整體金控獲利45%，每股稅後純益（EPS）分別以5.95元、4.66元居冠亞軍。因此帶動族群一同走高，富邦金、台中銀上漲逾3%，國泰金、三商壽上漲逾2%。