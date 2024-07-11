姊夫們看過來！市長媽媽也愛沈哲誌 東海4姊弟鍋烤節仙氣亮相
日前一張「沈哲誌畢業快樂，姊姊們愛你！」的畢業典禮合照在網路爆紅，擁有超高顏值的「東海仙氣4姊弟」引起關注，但4姊弟相當低調。台中市政府將於下週舉辦為期一個月的鍋烤節，特別邀請東海4姊弟明（12）日當記者會神祕嘉賓，滿足許多「姊夫」、「乾姊」的想望，屆時市長盧秀燕也將發揮她出身媒體的專長，第一線專訪4姊弟。
記者顏幸如／台中報導
6月初IG一張男大生在校內被一群漂亮妹子包圍，手舉寫著「畢業快樂」、「姊姊們愛你」的紅布條，引起網友暴動，由於姊姊們各個仙氣飄飄，「沈哲誌」一度成為臉書人氣最高的熱搜關鍵字，網友們自稱姊夫，大喊他小舅子。
3位姊姊的IG也被神出，小妹擁有近9000名粉絲，大方放上比基尼辣照，還發文說「我弟現在是FB人氣王，非常好笑」；但大姊及二姊帳號均設未公開，令網友扼腕。
台中市經發局透露，即將展開的台中鍋烤節，邀請東海4姊弟當神祕嘉賓，將在明天的起跑記者會現身，這也是「東海4姊弟」第一次公開亮相，由曾擔任華視主播的市長盧秀燕，親自拿麥克風與4姊弟們互動，看市長媽媽遇上仙氣4姊弟，會碰出什麼火花？火鍋和燒烤，4姊弟最愛哪一種？明天無法到市政府的「姊夫」們，可以在上午10時收看經發局官方臉書的記者會直播。