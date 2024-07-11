張育成曝旅美11年心聲！形容美國打球「太安靜」　喜歡台灣的熱情

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談到過去旅美長達11年，為何最終選擇回到台灣，張育成表示：「其實在國外沒有過的那麼開心。」他進一步解釋道：「感覺在美國沒有放很開，那不是最好的自己，可能是太安靜了，安靜到會聽到太多心裡的聲音。」話語間的神情透出些許黯淡。
對於未來想向棒球最高殿堂挑戰的後輩，張育成則語重心長地表示：「我覺得想去國外闖可以，但要拿出打棒球的初心，因為在美國沒有朋友，大家都當你是對手，自己要去面對。」
從2011年至2013年期間，台灣球員江少慶、陳品學、吉力吉撈．鞏冠和張育成都依序和印地安人隊簽約，4人在小聯盟奮鬥的時期重疊，因而有了「印地安人4少」的稱號。然而，後來除了張育成，其他3人都相繼返台，張育成對於後輩的喊話，或許某方面也映出了過去的自己。
返台沒有遺憾 期待展現最好的自己
不少旅美好手在選擇回到台灣發展時，都會分享內心的遺憾，不過張育成回應道：「有遺憾就不會回來 ，決定回來就沒有遺憾 。」而當初如何萌生回到台灣的念頭，張育成說：「有跟家人討論過大概1年半，是重大決定，看今年能不能拚回大聯盟，但遇到很多挫折、受傷，所以後來覺得時機差不多了。」
此外，張育成特別提起經典賽，表示：「打完經典賽，就感覺到台灣球迷的熱情，而且在台灣是會比較吵鬧，身體也比較放鬆，最後才決定要回來。」而他也自我期許：「接下來日子會更美好更開心，希望回到台灣後，可以展現出最好的自己，也不想辜負自己的期望，去面對未來每場比賽，好好準備每場比賽。」
最後，談到即將交手不少經典賽的戰友，張育成一展笑顏，並用雙手興奮地拍打自己的雙腿，說道：「很期待在球場見到他們，有很多經典賽戰友也很想見面。」對於站上中職的舞台，展現出迫不期待的一面。