一秒到海灘！　金酒今夏推出最有海洋風味的高粱酒款

以四季金門風情為設計理念，結合龍年吉祥寓意的金門高粱「瓏時」系列酒款，繼冬季首發的「瓏時-磚紅厝」，及春季推出的「瓏時-暖白霧」，兩款都大受行家們喜愛，尤其瓶身設計及溫順口感，也翻轉眾多年輕朋友對高粱酒剛烈的印象！時序來到夏季，今年夏天眾所期待的「瓏時-海洋藍」在七月正式上市，這支被譽為最具海島及海洋元素的高粱酒，會為生活帶來什麼驚艷的體驗，讓我們一一剖析。
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瓏時系列酒款在瓶身設計上最大的特色，便是融入了許多金門當地的鄉土風情，及海島才有的地理景觀，如以紅色示意金門紅瓦石牆古厝、白色象徵金門每到霧季時的朦朧！本次夏季新款則充滿了海洋的元素，湛藍色的烤漆環抱經典瓶身，呈現金門海岸一望無際般的海天一色，讓夏天炙熱浮躁的心情感到寬闊與靜謐。銀色祥龍流線型的刻畫，宛如沿著蜿蜒海灣拍打的波浪，一波挨著一波繾綣而來，在浪花中，祥龍一躍而上，為龍年獻上龍運當頭，金瑞迎門的的美意。
瓏時系列酒款在酒體上的講究亦不遑多讓， 品酒師會依照季節，利用不同高粱的特性搭配調製，賦予四種酒款不同的個性，有如年輕人般勇於嘗試、活潑不受限制又極具特色的靈魂。瓏時－海洋藍55.2度在口感可用「清、雅、甘、淨」四個字來形容。為了讓酒體呈現毫無雜質的清澈感，選用金城、金寧廠的酒二次蒸餾，去掉雜質較多的酒頭及酯質較淡的酒尾，擷取中段最純淨芬芳的「酒心」酒做為基底，再以金城老廠二鍋頭調和，不但保留了金門高粱酒特有的清新酒香，也讓酒體更加爽口柔和，青梅及梨果伴隨甜酒釀與蜂蜜般的香甜，在入口時一一浮現，隨之而來的是圓潤的脂香及淡淡穀物的糧香，酒體飽滿卻香甜順滑，反轉了過去對高粱酒入口時辛辣炸裂印象，讓許多年輕族群讚不絕口，此時若能邀請三五好友來家中作客，開心舉杯，一口便能領會秒到海灘般的心曠神怡。
瓏時系列酒款作為金門酒廠龍年代表作，以此蘊含著金門島上四季中獨特景緻。「瓏時-磚紅厝」借金門古厝的「馬背線條」，體現了當地建築優美特色外，紅色也寓意春節，游子們從各地歸來團聚的季節，感受家的溫情圓滿。「瓏時-暖白霧」利用色彩與線條，詮釋了金門春天的霧季之美，濃郁的瓜果香及渾厚醇甜的糯紅高粱更是讓其風味備受注目，本季推出新款「瓏時-海洋藍」，以及10月代表秋收的「瓏時-高粱金」，不論是剛入門高粱酒的年輕人、身經百戰的饕客，或是鑑藏無數的收藏家，這套酒款無疑是今年最值得入手的金門之光。