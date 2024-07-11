今日來講股／台積電登千、台股高還有更高！專家曝優先佈局這幾檔

傳通過台積電認證、景碩亮燈漲停站百元關卡　欣興上演秒填息秀

▲ABF載板三雄今（11）日走勢強勁，景碩早早攻上漲停價109元，欣興在尾盤買單挹注下，也同樣攻上漲停價189.5元，南電也上漲逾半根停板。（圖／NOWnews資料照片）
▲ABF載板三雄今（11）日走勢強勁，景碩早早攻上漲停價109元，欣興在尾盤買單挹注下，也同樣攻上漲停價189.5元，南電也上漲逾半根停板。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台股今（11）日續創歷史新高，終場上漲382.05點或1.6%，收在24390.03點，日K連7紅，成交量為5569.32億元。其中ABF載板三雄今日走勢強勁，景碩早早攻上漲停價109元，欣興在尾盤買單挹注下，也同樣攻上漲停價189.5元，南電也上漲逾半根停板。

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市場傳出景碩ABF載板獲得台積電AI晶片認證，推升股價強漲，早盤以107元開高後飆上漲停109元鎖死到收盤，成功站上百元關卡，創去年9月、也就是10個月以來新高，成交量達到3.2萬張。

景碩6月自結合併營收為新台幣24億元，月減4.4%、年增18.97%；第二季合併營收為新台幣73億元，季增4.38%、年增12.97%；累計上半年合併營收為新台幣142.94億元、年增7.51％，均創同期第三高。

展望2024年，景碩預期在一般及AI伺服器需求帶動下，ABF載板需求可望價穩量增，BT載板則將受惠智慧手機、記憶體需求觸底回升，配合隱形眼鏡子公司晶碩營運動能看旺，看好隨著三大業務同步回溫，可望帶動營運重返成長軌道。

欣興今日除息約3元，今日一開盤就上演秒填息秀，並且在尾盤追價力道之下亮燈漲停、來到189.5元，一口氣站上所有均線，成交量也來到6.7萬張。

欣興第二季營收來到新台幣287.74億元，季增5.58%，創六季以來新高、年增來到10.47%。

回顧上季表現，欣興第一季營收為新台幣264.02億元，毛利率16.26%，是13季以來新低，季減1.29個百分點、年減4.3個百分點，稅後純益為新台幣24.34億元，季減16.27%、年減40.57%，為三季以來低點，每股純益爲1.6元。

欣興董事長曾子章先前在股東會後受訪提到，歷經過去瘋狂蓋廠，未來3-4年資本支出200-300億元不再衝高，希望控制來提升與優化生產、獲利能力。整體而言，2024年加快從谷底往上爬，下半年旺季來臨各產品線稼動率普遍提升。

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