傳通過台積電認證、景碩亮燈漲停站百元關卡　欣興上演秒填息秀

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景碩6月自結合併營收為新台幣24億元，月減4.4%、年增18.97%；第二季合併營收為新台幣73億元，季增4.38%、年增12.97%；累計上半年合併營收為新台幣142.94億元、年增7.51％，均創同期第三高。
展望2024年，景碩預期在一般及AI伺服器需求帶動下，ABF載板需求可望價穩量增，BT載板則將受惠智慧手機、記憶體需求觸底回升，配合隱形眼鏡子公司晶碩營運動能看旺，看好隨著三大業務同步回溫，可望帶動營運重返成長軌道。
欣興今日除息約3元，今日一開盤就上演秒填息秀，並且在尾盤追價力道之下亮燈漲停、來到189.5元，一口氣站上所有均線，成交量也來到6.7萬張。
欣興第二季營收來到新台幣287.74億元，季增5.58%，創六季以來新高、年增來到10.47%。
回顧上季表現，欣興第一季營收為新台幣264.02億元，毛利率16.26%，是13季以來新低，季減1.29個百分點、年減4.3個百分點，稅後純益為新台幣24.34億元，季減16.27%、年減40.57%，為三季以來低點，每股純益爲1.6元。
欣興董事長曾子章先前在股東會後受訪提到，歷經過去瘋狂蓋廠，未來3-4年資本支出200-300億元不再衝高，希望控制來提升與優化生產、獲利能力。整體而言，2024年加快從谷底往上爬，下半年旺季來臨各產品線稼動率普遍提升。