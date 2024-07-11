外資回來了！今轉加碼12億元　台股漲382點、再創歷史新高

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台北股市今日開盤上漲234.95點、來到24242.03點，在台積電持續領攻之下，再加上電金傳都有表現，激勵大盤最高來到24416.67點，再創新高點，終場上漲382.05點或1.6%，收在24390.03點，再創收盤新高點，日K連7紅，成交量為5569.32億元。中小型股也跟上漲勢，櫃買指數終場上漲1.39點或0.5%，收在281.34點，日K連2紅，成交量為1486.47億元。
電子資金成交比重維持在6成以上，來到66.3%。權值三雄漲多跌少，權王台積電表現最為強勁，開盤上漲20元、來到1065元，尾盤有買單挹注，最後一盤爆出4323張買單，拉抬指數終場上漲35元或3.35%，收在1080元、創下新天價，貢獻大盤指數就有271點，也就是說7成以上的漲點就是台積電貢獻的；鴻海開盤衝到今日最高價229元，可惜追價力道減弱，終場上漲2元或0.89%，收在225.5元，貢獻大盤指數有8點；聯發科沒有跟上漲勢，雖然開在盤上只是隨後翻黑，終場收跌15元或1.05%，收在1420元。
今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、泰金寶-DR、群創、英業達、開發金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、中興電、鴻海、欣興、世芯-KY。