今日來講股／台積電登千、台股高還有更高！專家曝優先佈局這幾檔

外資回來了！今轉加碼12億元　台股漲382點、再創歷史新高

▲台北股市今（11）日多頭氣勢未減，三大法人合計買超26.26億元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（11）日多頭氣勢未減，三大法人合計買超26.26億元。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（11）日多頭氣勢未減，終場上漲382.05點或1.6%，收在24390.03點，再創收盤新高點，日K連7紅，成交量為5569.32億元；三大法人合計買超26.26億元。

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觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連4賣「由賣轉買」買超12.58億元；投信「連9買」，今日買超21.93億元；自營商（自行買賣）「由買轉賣」賣超8.25億元，合計三大法人買超26.26億元。

台北股市今日開盤上漲234.95點、來到24242.03點，在台積電持續領攻之下，再加上電金傳都有表現，激勵大盤最高來到24416.67點，再創新高點，終場上漲382.05點或1.6%，收在24390.03點，再創收盤新高點，日K連7紅，成交量為5569.32億元。中小型股也跟上漲勢，櫃買指數終場上漲1.39點或0.5%，收在281.34點，日K連2紅，成交量為1486.47億元。

電子資金成交比重維持在6成以上，來到66.3%。權值三雄漲多跌少，權王台積電表現最為強勁，開盤上漲20元、來到1065元，尾盤有買單挹注，最後一盤爆出4323張買單，拉抬指數終場上漲35元或3.35%，收在1080元、創下新天價，貢獻大盤指數就有271點，也就是說7成以上的漲點就是台積電貢獻的；鴻海開盤衝到今日最高價229元，可惜追價力道減弱，終場上漲2元或0.89%，收在225.5元，貢獻大盤指數有8點；聯發科沒有跟上漲勢，雖然開在盤上只是隨後翻黑，終場收跌15元或1.05%，收在1420元。

今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、泰金寶-DR、群創、英業達、開發金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、中興電、鴻海、欣興、世芯-KY。

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