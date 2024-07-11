印尼尖叫女王遭《血繼》精神折磨！混血男星出道10年首度演恐怖片

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混血男星出道10年首演恐怖片！冒過敏風險為《血繼》塗黑出場
印尼恐怖新片《血繼》，是布萊恩多馬尼出道十年首度接演的恐怖片。性格膽小的他，曾玩笑自稱像「受驚嚇的貓」，並多次推掉恐怖片邀約。這次破例接演，原因來自他認為本片的恐懼，遠超過普通的惡魔或鬼魂：「因為它的戲劇性很強，不僅僅是恐怖，還有緊張、跳躍驚嚇，而且不只如此，每個角色都有各自的悲傷、煩惱與焦慮，這也是我最終參與其中的主要原因之一。」
本次演出，也是他演員生涯的全新體驗，由於他所飾演的角色，是生活在村莊中的「貝塔維人」，他特地為此勤練當地方言：「導演創造的世界觀非常詳細，所以我們要使用當地方言演出，比較符合我們所居住的地區設定。」此外，他更一甩過往帥氣形象，不畏臉部過敏，每天頂著三層底妝上場，只為讓膚色更加黝黑，他也忍不住感嘆：「化妝真的很癢，但這都是為了故事所必須要做的！」敬業精神令人欽佩。
印尼尖叫女王目睹《血繼》超焦慮！精神折磨累喊「非常疲憊」
克服恐懼、首度挑戰演出恐怖片《血繼》的布萊恩多馬尼，談及恐怖片初體驗時坦言：「很疲憊！」並進一步解釋：「在恐怖片中，得保持警惕、一直處在相同的能量，情緒不能跳來跳去，整體得維持在相同節奏，有時甚至要保持在更高、更高、更高的強度，而且不只是在演戲的時候，演出前就得維持住，這是很累人！」
同樣喊累的，還有擁有「印尼尖叫女王」之稱的亞薩明賈塞姆，她在片中飾演背負家庭重擔的女主角「黛惟」。恐怖片經歷豐厚的她，看到劇本後可是毫不猶豫點頭接演，並分享：「想演出女導演執導的作品，這可是我的夢想，這個願望存在很久了！當被邀約演出時，這類型對我來說是熟悉的，而且故事很新鮮，所以我立刻就答應了！」她不僅再度驚叫演出，更要在片中面對血腥畫面、割手心等各項精神折磨，讓她也備感焦慮，坦言：「精神上確實很疲憊，而這對黛惟來說也是負擔。」她更自認：「演出這個角色，對我而言很有挑戰性！」
這部造成印尼觀眾集體內心陰影的恐怖懼作《血繼》，即將在7月19日於台灣駭人獻映。本片劇情描述母親的驟逝，讓瑟納（布萊恩多馬尼飾演）與黛惟（亞薩明賈塞姆飾演）被多年未見的父親接去城裡一起生活。抵達新家後，兩人見到疏遠以久的祖母加亞特里（賈姜C諾兒飾演），同時也被分派到家族經營的屠宰加工廠學習，以繼承讓這個家得以三代興旺的家族事業。母親驟逝讓黛惟難過不已，也因為祖母的溫暖關懷而獲得一絲慰藉；瑟納則努力工作，試圖贏得父親的喜愛。不過，兩人默默發現家中有不尋常的跡象，試圖威脅著他們的性命…。