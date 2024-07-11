晶片戰爭正酣！台積電高歌猛進 韓媒嘆「三星卻在罷工」：不樂觀
韓國三星電子勞資談判破裂，三星電子工會（National Samsung Electronics Union, NSEU）昨（10）日宣布啟動無限期罷工，同時，台積電今日股價再創1080元新高，看在韓媒眼裡不禁感到著急。對此，《朝鮮日報》直呼當下正是全球晶片戰爭的關鍵時刻，眾公司爭奪AI晶片的主導地位，工會此時罷工讓韓國半導體產業更加不樂觀。
記者倪浩軒/綜合報導
《朝鮮日報》報導以「正在和台灣、美國、日本打晶片戰爭...三星電子工會卻無限期罷工」為題，明確表現出對罷工的不支持。報導指出，雖然目前參與罷工的人數較少，實際讓生產出現問題的可能性很小，但是罷工造成三星的信賴度下降，可能會在招攬顧客方面遇到困難。有人擔心，在美國、日本、台灣、歐洲等全世界展開激烈晶片競爭的情況下，工會罷工可能損害韓國晶片的競爭力。
《朝鮮日報》強調，半導體晶片是戰略產業，對於韓國經濟的影響巨大，國家也動用納稅人的金錢向三星電子注資，提供稅金減免等優惠，有業界人士認為，三星電子的員工待遇已經不錯，工會罷工如同是以「公司和國家經濟為人質，貫徹自己的要求」。
報導指出，三星電子員工的平均薪資排在韓國工薪階級的前4%，三星管理層今年本已承諾加薪5.1%，但工會要求更多優惠導致勞資談判破裂，因此外界會出現「用艱難度日的個體戶繳納的稅金，支持上億年薪者罷工」的批評聲浪，也就不足為奇。
況且，目前正處於全球晶片戰爭關鍵時期，全球晶片以「美國設計＋台灣生產」為中心的模式越來越明顯，日本也順利引進台積電海外設廠，可望加速融入美台聯盟，而韓國晶片產業則陷入苦戰，逐漸顯露出了局限性。在輝達和台積電享受AI紅利，營收與股價快速成長的同時，三星電子晶片去年的營業虧損約15兆韓元，韓國晶片產業和三星電子的處境並不樂觀。