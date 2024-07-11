增至23死！印尼非法金礦場遭活埋 死者包括婦女和幼童
印尼一間非法金礦場在上週日（7日）遭到土石流掩埋，當地臨時搭建的營區全毀，且因連日大雨，造成搜救人員的救援困難，截至昨（10）日晚間，共有23人死亡、35人失蹤，死者包括婦女和幼童。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合印尼媒體報導，印尼國家搜救局引述哥倫打洛省搜救辦公室主任赫里揚托（Heriyanto）的說法，週日（7日）有超過100名村民在蘇拉威西島北部，偏遠且多山的波尼波朗戈（Bone Bolango）一個村莊挖掘金粒，沒想到數噸的泥土從周圍山坡突然滑下，掩埋了他們的臨時營地。
當地救援官員伊拉胡德（Afifuddin Ilahude）表示，救援行動因暴雨、土壤不穩定和森林地形崎嶇而受阻，印尼當局預估未來傷亡人數只會持續增加，因為尚有部分偏遠地區難以進入搜救，目前已出動搜救犬協助救援行動。
搜救人員表示，部分遇難者是附近違法金礦的礦工，部分遇難者則是在金礦附近經營攤販的民眾，共有23人死亡，35人失蹤，事故中則有66人倖存，找到的屍體包括三名女性和一名4歲男孩。
搜救人員指出，崩塌地點十分偏遠，搜救隊必須跋涉20公里才能抵達山崩現場，加上厚厚的泥漿覆蓋聯外道路和當地雨勢未歇，致使救援工作受阻，因此也預期實際的傷亡和失蹤人數更多。