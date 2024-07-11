龍天翔「酒醉拒付420元車資」鬧上警局！ 首現身道歉：我個性衝動
電影《角頭－大橋頭》今（11）日舉辦主預告發佈記者會，監製張威縯率領高捷、龍天翔、王陽明、張懷秋、張再興出席受訪。今年68歲的資深藝人龍天翔，日前酒醉後搭計程車，卻因為拒付420元車資與警方爆發肢體衝突；今日他首度現身回應此事：「我個性比較衝動，要跟各位朋友說抱歉！」為脫序行為當眾致歉。
記者黃雅琪／台北報導
資深藝人龍天翔6月25日晚間在新北市三重區飲酒過後，搭計程車到新北市永和區住家附近下車，不但拒付司機420元車資，還辱罵對方；警方獲報到場處理，卻遭到龍天翔狂罵三字經、動手推擠女警，最後將他壓制帶回保護管束，深夜由經紀人將人帶回，隔日早上，龍天翔再帶著伴手禮到派出所道歉。
今日龍天翔出席電影《角頭－大橋頭》記者會，首度公開露面回應爭議，他自嘲酒後脫序行為就像電影副標題「向天借膽」一樣，宣傳期間會配合公司不喝酒：「我這個人個性比較直、比較衝動，沒辦法拿捏很好，這次事件滿後悔的，我都要70歲了，好好一個紀錄就這樣打破，要跟各位觀眾朋友說聲抱歉。」
高捷日前在金曲獎頒獎典禮開口一句「晚上好！」意外引發爭議，有網友質疑他在台灣卻講中國大陸的用語，因而出征他，高捷今日為電影宣傳現身，直言：「這就是一個問候語，就是生活語，就是下午好、大家好！」對於網友的不同解讀，他坦言心情上沒有太大的影響。
王陽明睽違10年再度回歸《角頭》系列，詮釋第一集的經典人物Michael：「過了10年有這個機會，我想到有很多地方可以更好，現在有這個機會一定要表現出200％，我自己是覺得有更成熟，我希望留下一個角色，在台灣過了20年還會記住這個角色。」雖然在電影中逞凶鬥狠，但不會把情緒帶回家給妻女，他笑稱：「屁孩個性不能帶回家，我一下戲就切換。」
張懷秋首度加入《角頭》大家庭，演出蠍子一角，是王陽明飾演的Michael身邊最親近的左右手；在《角頭－大橋頭》預告中，張懷秋被王陽明用手肘架著脖子，兄弟翻臉場景，張懷秋透露：「拍攝前兩人沒有多討論，是直接來，壓了3、4次。」更笑稱當下「呼吸停止了幾秒」，心裡想著：「你再壓我久一點我就要扁你了！」但他又幽默補一句：「可能我滿M的，被掐脖子滿過癮的。」《角頭-大橋頭》8月16日全台上映。
※【NOWnews 今日新聞
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