辯論後首專訪拜登！ABC主持人吐「超誠實感想」：他撐不住再做4年

北約稱中國為俄烏戰爭「關鍵支持者」　北京怒斥：煽動抹黑

▲第75屆北約峰會昨（10）發表聯合宣言，直指中國是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」。圖為中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署聯合聲明。（圖／美聯社／達志影像）
▲第75屆北約峰會昨（10）發表聯合宣言，直指中國是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」。圖為中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署聯合聲明。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

第75屆北約峰會昨（10）發表聯合宣言，直指中國是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」，也加劇俄國對鄰國的威脅，呼籲中國立即停止提供俄國戰爭物資與政治支持；對此，中國駐歐盟使團則批評相關宣言「充滿挑釁、謊言、煽動和抹黑」，並稱中方「強烈不滿並堅決反對」已向北約提出嚴正交涉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《澎拜新聞》報導指出，中國駐歐盟使團今強調，北約聯合宣言通篇「充斥冷戰思維和好戰言論」，涉及中國的內容「充滿挑釁、謊言、煽動和抹黑」，中方對此表示強烈不滿並堅決反對，已向北約提出嚴正交涉。

中國駐歐盟使團發言人指出，中國在烏克蘭問題上光明磊落，強調中國並非俄烏戰爭的製造者，「中方的核心立場就是勸和促談、政治解決」，又重申「從未向衝突任何一方提供致命性武器」，一向嚴格管控軍民兩用物項，包括民用無人機出口。而且，中俄的「正常貿易往來」不針對第3方，也不應受外部干擾和脅迫。

接著又將矛頭指向北約，批評北約的行為是「拱火澆油、推波助瀾」、「藉機謀取私利」，並奉勸北約「傾聽國際社會的正義聲音，深刻反思，拿出實際行動推動局勢緩和，解決問題，而非『甩鍋推責、嫁禍他人』」；又指責北約組織炒作歐亞安全聯動，呼籲「勿做亞太地區和平穩定的攪局者，勿淪為某些大國的維霸工具」。

大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）日前在記者會上表示，「北約峰會給中國的訊息非常強烈且明確，我們清楚界定中國在支持俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的責任」，北約該宣言則指出，俄羅斯和中國的戰略夥伴關係「讓人深感擔憂」，加劇對俄羅斯鄰國的威脅，他們要求作為聯合國安理會常任理事國的中國，停止提供俄羅斯戰爭所需的物資以及政治支持。

史托騰柏格則指出，北韓、伊朗對俄羅斯直接提供武器軍援；中國則是支撐俄羅斯的經濟，並且提供俄羅斯組裝武器系統所需的工具、設備、技術、微處理器和微電子元件；他也強調，中國現在幫助俄羅斯的作法與直接提供俄羅斯武器「有差別」，但差別「也不是那麼大」。如果中國開始提供致命性武器，那將會非常嚴重。

北約峰會宣言：中國是俄羅斯入侵烏克蘭關鍵支持者

北約峰會剛被誇讚！拜登遭踢爆「差點」又釀成災難　退選呼聲不斷

北約峰會將登場　拜登身心狀況成房間裡的大象

北約秘書長警告中國　援俄侵烏將付出代價

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選