大立光法說會登場！第2季每股純益33.7元、上半年EPS近4年新高
手機鏡頭大廠大立光今（11）日召開法說會，公布今（2024）年第2季及上半年財報，其中，第2季毛利率 48.39%，稅後純益44.98億元，每股純益33.7元。今（2024）年上半年稅後純益106.09億元、年增52%，每股純益79.49元，近4年來新高。
記者魏妤庭／台北報導
大立光第2季毛利率48.39%，季減0.78%、年減0.5%，連續2季失守5字頭大關，對此，大立光表示，第2季毛利率主要與產品組合差有關。但上季業外收益達到19.16億元，則多為匯兌收益貢獻。
大立光今年6月達40.41億元，月成長16%，優於預期，為5個月來新高，年增50%。大立光表示，由於目前進入新機拉貨旺季，看好7月拉貨動能優於6月，8月會比7月好，但目前9月還看不到。
至於新廠部分，大立光表示，目前規劃不變，去年第4季完工的廠，今年第3季陸續移進設備，第4季全稼動。下一個廠則要明年第3季才會好，且該廠土地面積大2倍多，但如何規劃產能，還要看客戶需求。
※【NOWnews 今日新聞
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