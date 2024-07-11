三商壽提改善計劃RBC仍難達標！金管會開鍘  禁利害關係人交易

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雖然三商壽在今年5月6日及5月16日函報改善計畫，提列6項改善方案，包括今年度完成不動產轉列投資用、現金增資3億股、私募負債型特別股、發行次順位債券新台幣50億元等4項，明年度完成私募普通股或特別股、私募國內可轉換公司債等2項，並提出於明年可評估啟動備援計畫，但金管會認為，三商壽所提計畫仍未完備。
在今年完成的改善方案部分，保險局指出，三商壽稱可在今年12月完成私募負債型特別股，可是至改善計畫函報時尚未與洽談中投資人簽定合約，且就簽約時間、申請審查及資金到位等程序均無具體時程，能否如期完成具有高度不確定性，無法確保可於今年底前完成。
另外，按照三商壽這計畫推估，不動產轉列投資用、現金增資3億股、發行次順位債券50億元均完成下，今年資本適足率僅可提升約17.9個百分點，加計私募負債型特別股可如期完成，整體改善計畫僅可提升今度資本適足率約30.4個百分點，若以三商壽今年6月底資本適足率自結數約150%估算，加計上述今年計畫推估資本適足率改善效果，預估資本適足率僅能提升至約180.4%，改善計畫無法確保今年可提升至資本適足等級，事實明確。
在規劃明年完成的改善方案部分，三商壽稱可於明年度完成私募普通股或特別股、私募國內可轉換公司債等2方案，但明年度方案本身即無法用以提升今年度資本適足率，緩不濟急，計畫所列執行進度僅規劃中，未提出執行方案所需各項工作的具體時程、合理性及可行性評估等，顯有高度不確定性，而且三商壽規劃備援方案在明年度方評估啟動，顯然無法補救今年改善方案未能如規劃達成，所導致資本適足率無法提升至資本適足等級的備援效果，難以有效發揮備援功能。
不過，考量三商壽為強化資本，自2022年至今已完成不動產之處分或轉列、出售所持有證券投資信託公司股權，並完成4次現金增資共137.51億元，另預計於今年度再完成現金增資3億股，今年第1季財務報表顯示淨值比率已達3%，已有就增資盡一定努力，因此，金管會依保險法對三商壽核處限制自處分書送達翌日起，不得新增與利害關係人授信或其他交易，直至該公司資本適足率達法定標準並報經金管會同意後，才可恢復辦理，並要求公司1個月內提報具體、完整且可使今年度資本適足率符合法令規定的增資、財務或業務改善計畫。