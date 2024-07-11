可以抓坦克臭鼬了？Pokemon Go突短暫解禁中國地圖 天安門也能玩
風靡全球的手機遊戲「Pokemon Go」 在俄羅斯、中國等地區有地理限制，該地區玩家登入遊戲後將是空地圖 ，但近日有玩家發現，「Pokemon Go」竟突然解禁中國地區地圖，有部分玩家當天在天安門和上海等原先無法抓寶的區域進行遊戲，但全程僅約30分鐘。
國際中心顏得智／綜合報導
一名玩家在Reddit論壇Reddit分享，Niantic對中國地區的「Pokemon Go」APP進行了地圖封鎖，玩家若在北京、上海等主要城市打開APP將一無所獲，不會有任何寶可夢和道館以及地圖畫面顯示，只有部分臨海或邊境城市，如珠海、深圳、瀋陽等地能正常抓寶。
但就在7日晚上，這名玩家發現Niantic疑似悄悄解除地圖限制，他的一位朋友從北京天安門廣場捎來一份禮物，地圖上的來源寫著北京天安門。
亦有其他玩家發現了這點，有玩家在江蘇無錫抓到伊布，上海等地皆突然可進行抓寶。
不過，這場突如其來的意外僅持續不到一小時，隨後又恢復封鎖狀態。
針對這場意外解禁事件，根據關注遊戲的歐洲媒體《Eurogamer》報導，在聯繫Niantic後，Niantic不願對此發表評論。