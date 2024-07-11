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名家論壇》施孝瑋／美國海防隊投入2024環太軍演！扛海上安保任務

▲美國海岸防衛隊米吉特號，參加海上訓練階段，並與夥伴國聯合訓練海上安全執法等科目。（圖／作者提供）
▲美國海岸防衛隊米吉特號，參加海上訓練階段，並與夥伴國聯合訓練海上安全執法等科目。（圖／作者提供）

文／施孝瑋

環太平洋2024演習是太平洋地區規模最大的多國聯合演習，今年參演國家甚至還包括多個美國在北約的盟國。在海上操演階段，不同的參演國會演練不同的科目，若將海上科目分類，會有最核心的科目，如戰區彈道飛彈反制、航艦打擊群海空打擊等。但也有包含海上阻絕、海上聯合防空、反水面和反潛作戰等。此外水域安全的科目，則包含海岸防衛隊主責的海上安保相關操演，這部分美國海岸防衛隊擔負主要領演的任務，而位於夏威夷檀香山的沙島(Sand Island)上的311港口安全大隊與以沙島海岸防衛隊基地的米吉特(USCGC Midgett, WMSL-757) 就擔負和參演國家海上安全部隊的訓練任務。

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米吉特號巡護艦是傳奇級巡護艦的第8艘艦，2019年8月24日成軍，目前屬於國土安全部海岸防衛隊，母港在檀香山港。動力系統為複合式柴油與燃氣渦輪主機，因此排水量達4600噸的傳奇級速度最高可達每小時28節。而且艦上武裝也不弱，主砲為一門57公厘快砲、一門20公厘機砲外，還有4挺50機槍。而且為了執行海上安檢中的登船臨檢與拘捕(Visit Boat Search and Seizure, VBSS)，艦艉特別設計小艇專用滑跳板，以及吊放小艇所需的起重機。艦艉最多可搭載3艘硬式快艇，藉由可打開的艦艉艉門，登船搜檢小組隊員，不須再攀爬繩梯，可直接由艦艉駛出執行任務，這設計就和自由級濱海戰鬥艦一樣。本艦裝置美國海軍多種現役雷達，甚至連SLQ-32電戰接收天線都有裝置。

▲米吉特號艦艉可讓登減小組小艇直接由艦艉駛出，讓登船安檢逮捕任務更加有效率。（圖／作者提供）
▲米吉特號艦艉可讓登減小組小艇直接由艦艉駛出，讓登船安檢逮捕任務更加有效率。（圖／作者提供）
「米吉特號」艦長隆尼（Capt. Rooney）上校表示，此次多國聯合演訓的內容除執行海域執法演練、艦上武裝射擊訓練、人道救援等課目外，並將與各國軍艦進行海上加油（RAS）與空中飛彈防禦訓練等，參演科目著重在水面安全保護建立，與海上執法等部分。傳奇級巡護艦還設有2座直升機機庫，可提供MH-60S或是MH-65海豚直升機進駐，海外派遣任務時直升機可以收納並進行維修。傳奇級巡護艦採取智慧艦的設計，艦橋兩側多功能控制台組顯示幕可交換顯示，可讓值更人員隨時掌握艦上全班狀況。

▲美國驅逐艦掛海盜旗。（圖／作者提供）
▲美國驅逐艦掛海盜旗。（圖／作者提供）
311港口安全大隊指揮官Hanley中校，說明此次參演的主要任務。港口安全大隊為了執行港口水域的安全任務，大隊內納編水下作業小組、近岸安全維護小組、小艇巡邏小組等。水下作業小組主要擔任水下搜索，多在港區內執行任務。水下執行任務，特別是在港區或附近，水下條件往往不佳，因此水下作業小組配備水下遙控載具，藉由載具先期對作業場域進行探測，再由裝備良好的海岸防衛隊潛水人員下水作業。雖說是海岸防衛隊，但是他們的潛水員也可以在淡水中作業，不過只需將配種調整即可。

▲除了執法外，港口安全大隊人員也可快速搭建帳篷，為災難救助人道救援任務迅速組裝多功能帳篷。（圖／作者提供）
▲除了執法外，港口安全大隊人員也可快速搭建帳篷，為災難救助人道救援任務迅速組裝多功能帳篷。（圖／作者提供）
水下無人遙控載具最多可潛航1000呎，載具上有測掃聲納和攝影機。可藉由攝影機向前觀察、側掃聲納向兩側掃描。無人載具的控制員利用遙控器，控制無人載具的航行。控制纜線長1200呎，可以增加控制餘裕。近岸安全維護小組搭配小艇，小組人員執行任務時，和特戰警察非常類似。必須全身穿著近戰裝備，包含CQB背心，背心還包含前、後與左右等4片4級抗彈版，提高人員執法時若與匪徒駁火時的安全性。

▲港際巡邏小艇，可執行安檢並以火力壓制水際歹徒。（圖／作者提供）
▲港際巡邏小艇，可執行安檢並以火力壓制水際歹徒。（圖／作者提供）
港口安全大隊311指揮官韓利（Hanley）中校認為，單位第一次參加還太演習的海上安保訓練操演，是驗證平日訓練成果的絕佳時機！可以展現平日執行人道救援、岸際安全戒護與水下障礙排除等專業能力，並加強夥伴合作關係，以整合、建立海軍與海岸防衛隊的應變機制及提升官兵專業職能，頗多值得我國海軍與海巡、岸巡借鏡之處。


●作者：施孝瑋／軍情與航空網站主編

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