名家論壇》施孝瑋／美國海防隊投入2024環太軍演！扛海上安保任務

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「米吉特號」艦長隆尼（Capt. Rooney）上校表示，此次多國聯合演訓的內容除執行海域執法演練、艦上武裝射擊訓練、人道救援等課目外，並將與各國軍艦進行海上加油（RAS）與空中飛彈防禦訓練等，參演科目著重在水面安全保護建立，與海上執法等部分。傳奇級巡護艦還設有2座直升機機庫，可提供MH-60S或是MH-65海豚直升機進駐，海外派遣任務時直升機可以收納並進行維修。傳奇級巡護艦採取智慧艦的設計，艦橋兩側多功能控制台組顯示幕可交換顯示，可讓值更人員隨時掌握艦上全班狀況。
311港口安全大隊指揮官Hanley中校，說明此次參演的主要任務。港口安全大隊為了執行港口水域的安全任務，大隊內納編水下作業小組、近岸安全維護小組、小艇巡邏小組等。水下作業小組主要擔任水下搜索，多在港區內執行任務。水下執行任務，特別是在港區或附近，水下條件往往不佳，因此水下作業小組配備水下遙控載具，藉由載具先期對作業場域進行探測，再由裝備良好的海岸防衛隊潛水人員下水作業。雖說是海岸防衛隊，但是他們的潛水員也可以在淡水中作業，不過只需將配種調整即可。
水下無人遙控載具最多可潛航1000呎，載具上有測掃聲納和攝影機。可藉由攝影機向前觀察、側掃聲納向兩側掃描。無人載具的控制員利用遙控器，控制無人載具的航行。控制纜線長1200呎，可以增加控制餘裕。近岸安全維護小組搭配小艇，小組人員執行任務時，和特戰警察非常類似。必須全身穿著近戰裝備，包含CQB背心，背心還包含前、後與左右等4片4級抗彈版，提高人員執法時若與匪徒駁火時的安全性。
港口安全大隊311指揮官韓利（Hanley）中校認為，單位第一次參加還太演習的海上安保訓練操演，是驗證平日訓練成果的絕佳時機！可以展現平日執行人道救援、岸際安全戒護與水下障礙排除等專業能力，並加強夥伴合作關係，以整合、建立海軍與海岸防衛隊的應變機制及提升官兵專業職能，頗多值得我國海軍與海巡、岸巡借鏡之處。
●作者：施孝瑋／軍情與航空網站主編
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