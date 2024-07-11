快煮乾麵也能用泡的！阿舍每月出100個大貨櫃　海外訂單預備出貨

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阿舍指出，此技術最大的優勢在於，讓成分維持健康的同時更能兼具美味和便利，只需熱水沖泡3到5分鐘即可快速享用，無論煮、炒、拌、入湯都能維持十足的彈牙口感，一舉解決泡麵易軟爛的問題，因而榮獲日本、加拿大等多國專利。
阿舍指出，品牌於2013年進軍美國，賣進美國最大超市SAFEWAY，接著打入Costco、Whole foods、Walmart等主流通路，目前每個月可出100個40呎貨櫃商品。台灣、美國、加拿大、墨西哥的COSTCO皆看得到阿舍食品的產品，同時也打入澳洲最大通路Woolworths超商共1000多個通路，接下來還會在第二、第三大通路陸續上架，預計未來將插旗亞洲市場。
目前阿舍一年可以賣出破億包乾麵，每年都有15%到20%的銷售成長。目前海外賣最好的口味是油蔥、麻辣與擔擔麵口味，原味更是熱銷榜上銷售最強的口味。阿舍指出，能在海外成功的關鍵在於挾著自有工廠與研發團隊的優勢，在口味和技術上不斷創新，並搭配跨界聯名、NBA球星代言，由台灣團隊提供充足的後備彈藥，得以讓美國同仁無後顧之憂的衝刺海外市場。
此次「泡煮麵」作為阿舍2.0的旗艦產品，目前新工廠已經正式投產，並密集洽談訂單，相信今年會是開花結果的一年。阿舍指出，品牌一直以來都在進行食品業的革新，同時也不斷尋覓好的新廠地點，如果有適合的市場一樣會有投資的可能性。