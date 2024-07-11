今日來講股／台積電登千、台股高還有更高！專家曝優先佈局這幾檔

快煮乾麵也能用泡的！阿舍每月出100個大貨櫃　海外訂單預備出貨

▲微風集團旗下阿舍食品，歷經4年研發能泡又能煮的非油炸「POP Noodle泡煮麵」，只需熱水沖泡3到5分鐘即可快速享用。（圖／阿舍食品）
▲微風集團旗下阿舍食品，歷經4年研發能泡又能煮的非油炸「POP Noodle泡煮麵」，只需熱水沖泡3到5分鐘即可快速享用。（圖／阿舍食品）

記者許家禎／台北報導

微風集團旗下阿舍食品，過去推出快煮麵創下海內外銷售奇蹟，如今品牌歷經4年獨立研發，打破以往快煮麵只能用煮的消費印象，首創使用高熱能膨發技術，打造市面上第一款榮獲多國專利肯定，能泡又能煮的非油炸「POP Noodle泡煮麵」。阿舍指出，該款「泡煮麵」在海外已有大量訂單預備出貨，新工廠也已經正式投產，目前每個月都能出100個40呎貨櫃的商品，預計今年會是開花結果的一年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿舍指出，泡煮麵（POP Noodle）採用多達9道全新自動化製程工藝，延續阿舍引以為傲的Air-Dried乾燥技術，首創世界採用非油炸的高熱能膨發技術，如同爆米花般讓麵體自然膨起。不僅含水量可低至驚人的4%，其醬汁吸附能力更是遠超市面產品。

▲阿舍推出研發許久的「泡煮麵」，榮獲多國專利，更兼具沖泡的便利性和滿足健康價值，扭轉大家對快煮麵只能用煮的印象。（圖／阿舍食品）
▲阿舍推出研發許久的「泡煮麵」，榮獲多國專利，更兼具沖泡的便利性和滿足健康價值，扭轉大家對快煮麵只能用煮的印象。（圖／阿舍食品）
阿舍指出，此技術最大的優勢在於，讓成分維持健康的同時更能兼具美味和便利，只需熱水沖泡3到5分鐘即可快速享用，無論煮、炒、拌、入湯都能維持十足的彈牙口感，一舉解決泡麵易軟爛的問題，因而榮獲日本、加拿大等多國專利。

阿舍指出，品牌於2013年進軍美國，賣進美國最大超市SAFEWAY，接著打入Costco、Whole foods、Walmart等主流通路，目前每個月可出100個40呎貨櫃商品。台灣、美國、加拿大、墨西哥的COSTCO皆看得到阿舍食品的產品，同時也打入澳洲最大通路Woolworths超商共1000多個通路，接下來還會在第二、第三大通路陸續上架，預計未來將插旗亞洲市場。

目前阿舍一年可以賣出破億包乾麵，每年都有15%到20%的銷售成長。目前海外賣最好的口味是油蔥、麻辣與擔擔麵口味，原味更是熱銷榜上銷售最強的口味。阿舍指出，能在海外成功的關鍵在於挾著自有工廠與研發團隊的優勢，在口味和技術上不斷創新，並搭配跨界聯名、NBA球星代言，由台灣團隊提供充足的後備彈藥，得以讓美國同仁無後顧之憂的衝刺海外市場。

此次「泡煮麵」作為阿舍2.0的旗艦產品，目前新工廠已經正式投產，並密集洽談訂單，相信今年會是開花結果的一年。阿舍指出，品牌一直以來都在進行食品業的革新，同時也不斷尋覓好的新廠地點，如果有適合的市場一樣會有投資的可能性。

專訪／阿舍乾麵幕後推手是他　羅大為僅高中學歷卻獲微風重用

專訪／廖鎮漢的魔鬼任務！羅大為使命必達　阿舍和牛牛肉麵大成功

專訪／樂見快煮麵市場百花齊放　羅大為：阿舍乾麵將邁向2.0

專訪／阿舍乾麵骨子裡有微風DNA　NBA球星主動上門談合作

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選