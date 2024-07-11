台股上半年飆漲5101點！證交稅連14紅　累計前6月收1431億創新高

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不僅如此，台股6月平均每日成交值達5615億元，年增49%，而且連續4個月維持單月5千億元高水位；累計上半年日平均成交量也有4951億元，年成長64.4%。在台股價量齊揚下，也讓證交稅大豐收，6月證交稅有276億元，年成長40.2%，亦已連14個月正成長；累計上半年證交稅收已達1431億元，創歷史同期新高，距離今年全年證交稅收目標不遠了，就差655億元，預估達標機率相當高。
至於房市相關稅收部分，財政部表示，由於景氣回溫、台股大熱，加上新青安優惠貸款、通膨預期催化，自住買盤持續進場，延續房市熱度，6月房市相關稅收仍是正成長，其中6月土增稅實徵70億元，年成長5.8%，以台中、台南、高雄增加較多；6月契稅實徵15.4億元，年成長20.5%，以高雄、新北、台中增加較多；6月個人房地合一稅實徵66億元，更創歷年同月新高，年增85%，亦連續11個月雙位數正成長，以新北、桃園、高雄增加較多。
財政部認為，由於去年同期房市處於相對低檔，在基期較低之下，使得房市相關稅目成長幅度偏高，不過，6月成長已有趨緩，預估下半年基期差異縮小後，增幅可望繼續收斂。不過，以今年上半年觀察，土增稅年增24.4%，契稅年增37.5%，個人房地合一稅年增8成8。
另外，根據財政部統計，今年6月綜所稅創下歷年單月新高；累計1-6月稅收創同期新高的則有關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、特銷稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅及娛樂稅。