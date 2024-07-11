今日來講股／台積電登千、台股高還有更高！專家曝優先佈局這幾檔

台股上半年飆漲5101點！證交稅連14紅　累計前6月收1431億創新高

▲台股今（2024）年上半年大漲5101點，平均日成交量近5千億元，證交稅更是大豐收，不僅連14紅，累計前6月達1431億元創歷年同期新高。（圖／NOWnews資料照）
▲台股今（2024）年上半年大漲5101點，平均日成交量近5千億元，證交稅更是大豐收，不僅連14紅，累計前6月達1431億元創歷年同期新高。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

財政部今（11）日公布今（113）年 6月全國賦稅收入實徵淨額8083億元，較去年同月減少451億元，年減5.3%，累計上半年實徵2兆1346億元，年增410億元，年成長2%，比預算數超出2116億元。值得注意的是，台股上半年飆漲5101.44點，日均成交量達4951億元，證交稅也大豐收，6月收進276億元，年成長40.2%，也連14個月正成長；累計前6月證交稅也已達1431億元，創歷史同期新高，年增69.3%，今年亦有機會提前達標。

我是廣告 請繼續往下閱讀
財政部表示，6月股市表現依舊亮眼，AI相關產業類股帶動台股價量齊揚，尤其輝達執行長黃仁勳來台演講，點名台廠供應鏈，台積電也宣布實施庫藏股，月中蘋果亦宣布納入AI應用，台積電也傳出調漲晶圓代工價格，美國通膨數據降溫，在種種利多激勵之下，也推升台股，從5月底17930.85點一路漲到6月底的23032.25點，光6月就大漲1858.03點，漲幅8.7%，今年上半年台股更飆漲了5101.44點。

不僅如此，台股6月平均每日成交值達5615億元，年增49%，而且連續4個月維持單月5千億元高水位；累計上半年日平均成交量也有4951億元，年成長64.4%。在台股價量齊揚下，也讓證交稅大豐收，6月證交稅有276億元，年成長40.2%，亦已連14個月正成長；累計上半年證交稅收已達1431億元，創歷史同期新高，距離今年全年證交稅收目標不遠了，就差655億元，預估達標機率相當高。

至於房市相關稅收部分，財政部表示，由於景氣回溫、台股大熱，加上新青安優惠貸款、通膨預期催化，自住買盤持續進場，延續房市熱度，6月房市相關稅收仍是正成長，其中6月土增稅實徵70億元，年成長5.8%，以台中、台南、高雄增加較多；6月契稅實徵15.4億元，年成長20.5%，以高雄、新北、台中增加較多；6月個人房地合一稅實徵66億元，更創歷年同月新高，年增85%，亦連續11個月雙位數正成長，以新北、桃園、高雄增加較多。

財政部認為，由於去年同期房市處於相對低檔，在基期較低之下，使得房市相關稅目成長幅度偏高，不過，6月成長已有趨緩，預估下半年基期差異縮小後，增幅可望繼續收斂。不過，以今年上半年觀察，土增稅年增24.4%，契稅年增37.5%，個人房地合一稅年增8成8。

另外，根據財政部統計，今年6月綜所稅創下歷年單月新高；累計1-6月稅收創同期新高的則有關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、特銷稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅及娛樂稅。

外資回來了！今轉加碼12億元　台股漲382點、再創歷史新高

日圓未見起色！換匯再破底見0.2046元　5萬台幣賺2張東京迪士尼票

三商壽提改善計劃RBC仍難達標！金管會開鍘  禁利害關係人交易

渣打銀上調台灣今年GDP至3.7%！估下半年通膨漸緩、央行利率續凍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選