巴黎奧運是最後一舞！日本女排主將古賀紗理那：把生涯一切都賭上

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古賀表示，「我從小學二年級開始打排球，一心想著『希望球技能更好』，且借助大家的力量打排球到28歲，全部的經驗與相遇造就了現在的我，真的很感謝大家。」古賀預計在巴黎奧運結束後召開退休記者會，並說「我會在巴黎奧運全力以赴，請大家加油到最後」。
古賀紗理那從青少年時期就是日本國家隊極力栽培的好手，目前28歲的她已擁有無數次的國家隊經驗，在2022年擔任隊長，同時穿上象徵日本女排「王牌」的3號球衣，效力於NEC紅火箭的古賀紗理那不僅是球隊看板球星，也因其場下開朗的形象，吸引不少排球迷以外的粉絲支持。
古賀從2013年起進入日本國家隊，丈夫為同是國家隊主力的西田有志，兩人分別都是排球界巨星級的人物，過去曾公開分享交往過程，起初只是交換聯絡方式，直到聊到排球才逐漸拉近彼此距離。
在2021年東京奧運之後，西田準備前往歐洲踏上新的挑戰，出國之前也向古賀傳達他的心意，交往四個月便求婚了，於2022年宣布結婚，當時也震撼不少球民，更被稱為夢幻的球星夫妻檔。
2021年東京奧運失利後古賀紗理那就曾萌生退役念頭，在真鍋政義教練勸說之下決定繼續拚戰，古賀今年將率領隊友征戰巴黎奧運，預計於法國時間7月28日對戰波蘭、8月1日對上巴西、8月3日對上肯亞。此屆巴黎奧運將是古賀二度前進五環戰場，扛起領袖任務帶領日本女排拿下獎牌。
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