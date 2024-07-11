拜登單獨記者會能平息「換登」聲？外媒看衰：別低估記者團的怒火
美國總統拜登（Joe Biden）與川普（Donald Trump）的美國大選首場辯論會上表現不佳，如今深陷「換登」風暴，好萊塢知名演員喬治克隆尼（George Clooney）投書《紐約時報》呼籲拜登退選，《BBC》認為這可能是近期對拜登而言最具毀滅性的一次打擊。而拜登即將在美東時間週四下午，於北約峰會結束後舉行單獨記者會，這或許會成為拜登的救命索，但也可能成為壓垮選情的最後一根稻草，拜登必須在記者會上拿出最佳狀態，且有外媒指出，拜登團隊近期與媒體關係陷入摩擦，記者們磨刀霍霍，拜登將面臨巨大挑戰。
記者倪浩軒/綜合報導
包括《美聯社》、《BBC》、《CNN》報導都指出，拜登的這場單獨記者會將是選戰的關鍵時刻，如今逼退聲四起，拜登亟需一個機會來重新證明自己確實就是民主黨競選美國總統的最佳男主角。但另一方面，這場單獨記者會被稱為「大男孩記者會」，拜登沒有團隊保護，必須單獨應對媒體的臨場提問，若再出現語焉不詳或結巴失言，肯定會引爆又一次政治災難。
而《Axios》報導更表示，一位拜登團隊的顧問用「看門狗已經散了」來形容這場記者會，意指這次拜登將無法獲得團隊保護，而記者們早已迫不及待想要有個「拷問」拜登的機會。
《Axios》報導指出，拜登堪稱是近代最受保護的總統，拜登團隊不想讓拜登的衰老成為公眾討論的話題，但這已經在白宮記者團中造成一種氣氛，記者們認為拜登團隊隱瞞了拜登的衰老，並在每次媒體想要討論這個話題時強勢回擊，讓白宮記者團不滿情緒高漲，「不要低估記者團對白宮的怒火」，記者們如今與拜登的關係並不友善，取而代之的是一股瀰漫好鬥和猜疑的張力。
經過北約峰會一天的工作後，拜登在記者會上還能保有多少精力，來面對一群質疑他健康狀況不佳的記者們臨場提問？拜登的每一句話都會被放大鏡檢視，而即使拜登表現完美，恐怕也只能暫時擋下換登聲浪，除非拜登之後能夠一直拿出完美表現，才能如喬治克隆尼所說，證明自己能夠「打敗時間」，但這真的幾乎是項不可能的任務。