台北夏季旅展登場！超值住宿券整理 「2集團8飯店」每晚2千多元
台北國際夏季旅展將於今（12）日登場，直到7月15日，地點在世貿一館，展場將匯聚機票、住宿優惠、旅遊行程等，其中飯店住宿券是許多民眾必搶商品，本文匯集各家飯店推出的優惠住宿券，其中雲朗觀光、福容飯店兩大集團，都將到旅展現場，並推出聯合住宿券，只要每晚2000多元可入住一晚雙人房，包含雲朗觀光旗下的翰品酒店新莊、翰品高雄、兆品酒店嘉義、品文旅礁溪文漾（加400元），以及福容大飯店集團旗下福容徠旅系列，包含林口店、水里店、高雄店、墾丁店，共8家飯店。
記者葉盛耀/綜合報導
📍雲朗觀光（現場與線上旅展）
聯合住宿券每張2,200元，可在集團旗下君品、雲品、翰品、兆品、品文旅使用，持券1張可以2人入住翰品酒店新莊、高雄或兆品酒店嘉義基本房型，若是入住品文旅礁溪文漾家庭房需加價400元。其他優惠則是持券2～5張，入住雲朗觀光集團其他飯店。
📍福容大飯店集團（現場與線上旅展）
集結全台18家飯店推優惠，「聯合住宿券」一套5張14,500元；買10送1，優惠價29,000元，平均一張2,636元；享福卡會員獨享買15送2，平均一張更只要2,559元。。其中使用一張即可入住集團旗下福容徠旅系列，包含林口店、水里店、高雄店、墾丁店，尤其四人同遊福容徠旅墾丁，每人每晚只要640元。
福容會員現場購買成套商品可玩「享福夾夾樂」，有機會帶走價值2萬元的「環島任你遊」住宿券；展期四天，每天下午兩點於攤位準時推出福容住宿禮券1,000元大放送，每日限量50名。
📍天成飯店集團（現場與線上旅展）
推出平日聯合住宿券每張3,200元，憑一張券可入住台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢（假日也可）、天成文旅-華山町，可平日雙人入住，含1-2客早餐。
📍台北晶華酒店集團（現場與線上）
台北晶華酒店推「全家愛旅行」，入住17坪寬闊舒適的雲天露臺客房每晚7999元，入住期間再享栢麗廳自助式早餐及下午茶買一送一優惠。「晶采假期」方案則每房每晚4,999元起，優惠高達2.7折。
捷絲旅推聯合住宿券，每張3,000元，任選台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南虎山館、高雄站前館及高雄中正館等全台七館入住。高雄中正館及花蓮中正館更祭出入住豪華四人房加贈自助式早餐四客的超值專案，折扣優惠直逼2折。
📍老爺酒店集團（現場與線上）
最優惠是台南老爺行旅主打五張一套的「13,440元行旅客房住宿套券」，平均雙人每晚只要2,688元起，8月底前再享「旺日不加價」。知本老爺酒店推出「9,900元四人玩台東住宿券」，再送館內消費抵用金2,000元。新竹老爺酒店推「3,099元風城迎夏住宿券」，持2張券即可入住四人豪華家庭客房，再加贈手作米粉課程兌換券體驗DIY樂趣。
北投老爺酒店「5,999元仲夏住宿券」入住景緻客房含早餐，再加贈雙人仲夏下午茶。台中大毅老爺行旅「3,099元FUN肆遊台中住宿券」，雙人入住加價900元還可升等風格套房。
📍六福旅遊集團
聯合住宿券每張3,999元，可在集團旗下六福莊、六福萬怡、六福居使用，持券1張可入住六福居高達18坪的都會景觀套房，持券2張可入住關西六福莊剛果藍天客房，雙人住宿含早餐、連續兩日暢遊玩六福村，還可暢玩全新打造全台飯店最大的室內親子互動體感遊戲設施「非洲探險遊戲島」。持券2張即可入住六福萬怡豪華家庭房，可4人入住含翌日四客早餐。