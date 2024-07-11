錢還夠用嗎？川普挪資金用來「打官司」　拜登金主則喊話要撤資

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其中被點名可能撤資的金主包含影視串流巨頭「Netflix」的共同創辦人暨董事長哈斯汀（Reed Hastings）、迪士尼家族繼承人阿比蓋爾（Abigail Disney），前者強調拜登必須讓位給「更有活力的民主黨領袖」以贏過川普，後者則直接點名要副總統賀錦麗（Kamala Harris）取代拜登，否則將不再資助民主黨選戰。
就連好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）也直言，如果堅持讓拜登參選只會導致民主黨面臨，又贏不了總統還失去國會兩院的控制權的局面，《BBC》駐北美記者澤克爾（Anthony Zurcher）撰文分析更指，喬治克隆尼並非普通的電影明星，他多年來一直是民主黨的有力籌款人，而加州及好萊塢一向是民主黨的重要資金來源，其言論對拜登構成了非常現實的威脅。
川普團隊也同樣面臨競選資金不足的問題，調查指出自2023年1月到2024年4月，川普有1/4的政治獻金募款的使用目的不在政治宣傳上，這筆超過7600萬美元的款項都被他用來支付官司訴訟等費用。
不過相較之下，拜登面臨的金援危機更加險峻。報導提到，可用於大量廣告宣傳的競選資金實際上對於搖擺州的選情具有一定影響力，尤其對民調落後的拜登來說更加不可或缺，而民主黨一旦面臨資金枯竭，可怕只會讓拜登選情更加慘淡，加速川普贏下11月的總統大選。
至於拜登目前有哪些強力金主，先前《路透社》稱美國億萬富豪彭博（Mike Bloomberg）已捐贈了近2000萬美元（約新台幣6億4700萬元），Scentre集團前執行長洛伊（Peter Lowy）也表示，他支持拜登執政替美國帶來強勁的經濟表現，因此於本月9日向拜登捐款93萬美元，成為單筆個人捐款給拜登的最高紀錄，拜登團隊也強調6月份的募款金額高達1億2700萬美元，是選戰以來募款金額最高的一個月份。