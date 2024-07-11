漫畫家入住免房租、水電費！台裔編輯林士平打造「漫畫公寓VUY」
日本身為漫畫大國，過去出現過許多知名漫畫家，但也有許多人在未成名前，就被經濟壓力擊敗而放棄夢想。對此，《少年Jump+》編輯部的林士平（りんしへい），打造出「漫畫公寓 VUY」計畫，提供給尚未成名的漫畫家免費入住，為每隻「蘊含希望的畫筆」提供最大援助！
記者潘毅／綜合報導
《少年Jump+》41歲的台裔編輯林士平（りんしへい）目前擔任《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《鏈鋸人》、《膽大黨》等漫畫的責任編輯，由於工作繁忙，曾在去年遇到腦血管突然破裂，一度入院治療，讓無數粉絲、作者為他獻上祈福，幸好經過休養後，林士平康復出院並繼續為漫畫圈打拼。
林士平目前也是株式會社ミックスグリーン社長，近期他更宣布了一項重大計畫，就是他已經打造出「漫畫公寓 VUY」，自己同時擔任舍監兼主理人，初衷是希望要成為漫畫家的人，提供一個能專注繪製出作品的綠洲，不讓任何可能性被埋沒，入住期間成員們更能互相激發創意，打造出享譽世界的傑作。
由於林士平在業界的名聲十分響亮，因此這項計畫也獲得廣告公司Cyber Agent的投資與協助，讓這個如同漫畫般的場所能在現實世界中順利實踐。
「漫畫公寓 VUY」將從明年4月開始開放入住，目前正在募集20至30位創作者，入住者的住宿費和水電費全部都是免費，甚至還會額外提供生活費，讓這些創作者能夠減緩經濟壓力，打造出最棒的漫畫，公寓內部除了全新的家具與個人房間之外，甚至還有大量漫畫、電影、書籍等參考資料可以使用。
林士平也說出了打造這個公寓的初衷，是因為自己曾目睹過許多潛力無窮的創作者，儘管才華橫溢，卻因經濟困難放棄夢想，「日本還沒有充分地將這個國家沉睡的天才推向國際。漫畫公寓 VUY 將致力發掘更多未被發現的人才，並全力支持他們專心追求夢想。」