全國科展22日臺南登場　黃偉哲期待全國民眾來臺南走逛

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黃偉哲首先介紹，臺南是文化古都，也是美食之都，更是科技新都，今年年初台灣燈會已吸引1,520萬人次來到臺南，呼籲喜愛科學及美食的朋友，千萬不要錯過此次在臺南舉辦的全國科展，共同來臺南發掘未來國家的競爭力，期待全國民眾來臺南走逛，看科展、玩科學、品臺南。
教育局長鄭新輝表示，7月22日到28日的相關活動包含開閉幕典禮、科學博覽會、與大師有約講座、科學之旅、科展指導教師交流工作坊、科展之夜等多元精采的科學教育活動。
「科學教育博覽會」強調從作中學、從玩中學，會場設置4大主題館、5輛科教巡迴車、104個精彩的科教互動攤位，結合產、官、學、研資源，包括臺灣微軟、國家實驗研究院、臺灣智駕測試實驗室、國立成功大學等多個單位，每日也有限量扭蛋得大獎。「與大師有約」講座則邀請到國家太空中心主任吳宗信博士演講「追求臺灣太空夢」，包括火箭回收、立方衛星到近期的低軌衛星通訊、太空短期旅行等話題。
另外，為了讓來自全國的參賽師生感受臺南的精彩，市府規劃市區、山線及海線共9條「科學之旅」參訪路線，如山線的「上知天文下知地理」從山上水道博物館到南瀛天文館、海線的「生活考古科學三層派」從臺鹽博物館到七股鹽山再到樹谷生活科學館、市區的「臺南400美術史」從臺南美術館到安平古堡再到德記洋行，每條路線以70人為上限，自開放報名後有5條路線不到半天就「秒殺」，報名非常踴躍，相信可以讓來自全國各縣市的師生深度感受臺南之美。
國立臺灣科學教育館長劉火欽也表示，全國科展參展作品來自全國各級中小學校，經地方科展後，選拔出優秀作品薦送至全國參展。今年各級學校科展作品達9,316件，經初選參加地方科學展覽會複選的作品有4,451件，最後進入全國科學展覽會決選階段僅剩405件，僅有4%作品可參加全國賽，可見競爭之激烈。