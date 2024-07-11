南市府打造AI產業聚落　滿足企業RE100要求

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目前資安智慧科研大樓中開發AI相關技術、產品及應用的廠商不在少數，包括國際知名半導體廠商達爾國際臺灣分公司、聯發科技均有進行半導體相關AI晶片的開發。軟體大廠精誠資訊旗下「AI新創加乘器計畫」長年輔導 AI 新創團隊，第六屆AGP更選出8家提供自動化技術的潛力新創，應用AI技術協助市場驗證並滿足潛在客戶需求。
而臺南蓬勃的晶片製造聚落更有助AI產業垂直整合半導體產業發展AI晶片相關應用，如伺服器製造商緯穎、PC製造商緯創、半導體設備與5G專網業者帆宣科技等已加碼投資設廠。
另國研院國網中心在南科也打造雲端資料聯網中心、介接海底電纜上陸，穩定南部的骨幹網路，並持續更新GPU，包括超級電腦-臺灣杉5號也在南科臺南園區，持續提供產官學充足算力，用於AI、太空、智慧駕駛等技術研發。
資安智慧科研大樓另吸引52個智慧科技、精準健康、淨零循環等新創團隊進駐，其中應用AI相關技術已有豐碩成果，包括臺灣農業無人機品牌擎壤科技攜手陽明交通大學智慧農業新創公司農譯科技共同推出「AI病害預警無人機噴灑服務」。
通過AI和無人機的協同工作，實現病害早期預警和精準噴灑，大幅提高農業管理的效率和精準度，減少人力成本和農藥使用量，提升農作物產量和質量。而傳接球實驗數據公司致力於推動臺灣運動科技的研發，專注於三大領域：科學化訓練、運科研發實驗室及全球解決方案。
其中產品b4-app是一款全球首創 AI 棒球打擊訓練數據分析App，透過iPhone的鏡頭，即刻獲取打擊進階數據，包括擊球初速、擊球仰角、揮棒軌跡，以及運動力學等數據。傳接球目前已搶進北美市場，成為美國棒球教練協合作夥伴，取得市場高度迴響。
另國研院國網中心、雲端資料中心提供穩定南部骨幹網路。同時臺南坐擁南科及沙崙智慧綠能科學城兩大發展雙引擎，為南臺灣最密集的晶片人才培育聚落， AI產業可快速獲得供應鏈與人才支援。綠電、算力、人力等三大優勢，未來再加上數發部設立南臺灣「國家AI生態園區」，未來將可獲得更多國際大廠來臺南設廠。