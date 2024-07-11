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金宣虎等3年回歸小螢幕！主演《暴君》搶毒品　8／14 Disney+開播

▲金宣虎繼2021年演完《海岸村恰恰恰》後，相隔3年重返小螢幕，主演的《暴君》即將開播。（圖／Disney+）
▲金宣虎繼2021年演完《海岸村恰恰恰》後，相隔3年重返小螢幕，主演的《暴君》即將開播。（圖／Disney+）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《暴君》由朴勳政編導，找來趙允秀、車勝元、金宣虎、金剛于等人主演，預告今（11）日正式公開，金宣虎持槍搶奪毒品的反派演技，再次帥出新高度。

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▲韓國新動作片《暴君》將於8月14日在Disney+開播。（圖／Disney+）
▲韓國新動作片《暴君》將於8月14日在Disney+開播。（圖／Disney+）
《暴君》劇情講述一群在韓國政府工作的瘋狂科學家，多年來看到自己的國家被外國勢力壓制，因此決定研發一種新型病毒，讓他們足以和世界上最強大的國家平起平坐。這項研究被稱為「暴君計劃」，是一種「超人基因」的毒藥，具有無限的潛力來促進人類文明的進步。然而，他們卻意外被美國的情報機構發現，並要求他們交出所有實驗樣本。

這群科學家自然不願放棄他們的研究，因此，研究小組的領導者組織一場黑色行動，要求這些地下傭兵將他的研究從敵軍手中竊取回來，但這場祕密行動卻不如預期順利，雙方人馬也為了各自利益，不顧一切爭奪病毒。

劇中，金宣虎飾演祕密計劃的領導人 「崔局長」。預告中，他為了搶奪「暴君」，跟各批人馬展開血腥追逐戰，金宣虎持槍威脅、露出變態微笑等橋段，反派演技令觀眾期待。

其實《暴君》是金宣虎相隔3年再主演的電視劇，他在2020年主演《Start-Up：我的新創時代》、2021年主演《海岸村恰恰恰》後爆紅，隨即陷入逼前女友墮胎疑雲，使得形象毀於一旦；但金宣虎不氣餒迅速振作，演藝圈各前輩也看好他的實力，紛紛提出電視電影拍攝邀約；他在2023年第一次主演電影《貴公子》，片中的反派形象扳回不少觀眾的信任，金宣虎也憑藉作品拿到「第59屆大鐘賞」最佳男新人；「第44屆青龍電影獎」最佳男新人、「第60屆百想藝術大獎」最佳男新人等提名。

除了《暴君》，金宣虎的戲約也是滿檔，目前他主演的《您辛苦了》、《這份愛可以翻譯嗎？》、《網內人》也將陸續播出，工作量是過往的3倍，人氣不減反增。

《暴君》資訊
導　演：朴勳政
編　劇：朴勳政
主　演：趙允秀、車勝元、金宣虎、金剛于
類　型：動作影集
集　數：4
開播日：2024年8月14日
收　看：Disney+（4集一次上線）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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