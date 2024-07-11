金宣虎等3年回歸小螢幕！主演《暴君》搶毒品　8／14 Disney+開播

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這群科學家自然不願放棄他們的研究，因此，研究小組的領導者組織一場黑色行動，要求這些地下傭兵將他的研究從敵軍手中竊取回來，但這場祕密行動卻不如預期順利，雙方人馬也為了各自利益，不顧一切爭奪病毒。
劇中，金宣虎飾演祕密計劃的領導人 「崔局長」。預告中，他為了搶奪「暴君」，跟各批人馬展開血腥追逐戰，金宣虎持槍威脅、露出變態微笑等橋段，反派演技令觀眾期待。
其實《暴君》是金宣虎相隔3年再主演的電視劇，他在2020年主演《Start-Up：我的新創時代》、2021年主演《海岸村恰恰恰》後爆紅，隨即陷入逼前女友墮胎疑雲，使得形象毀於一旦；但金宣虎不氣餒迅速振作，演藝圈各前輩也看好他的實力，紛紛提出電視電影拍攝邀約；他在2023年第一次主演電影《貴公子》，片中的反派形象扳回不少觀眾的信任，金宣虎也憑藉作品拿到「第59屆大鐘賞」最佳男新人；「第44屆青龍電影獎」最佳男新人、「第60屆百想藝術大獎」最佳男新人等提名。
除了《暴君》，金宣虎的戲約也是滿檔，目前他主演的《您辛苦了》、《這份愛可以翻譯嗎？》、《網內人》也將陸續播出，工作量是過往的3倍，人氣不減反增。
《暴君》資訊
導 演：朴勳政
編 劇：朴勳政
主 演：趙允秀、車勝元、金宣虎、金剛于
類 型：動作影集
集 數：4
開播日：2024年8月14日
收 看：Disney+（4集一次上線）
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