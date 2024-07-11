錯賣輝達、特斯拉！「女股神」寫信喊話投資人別走 誓言逆轉命運
過去操盤方舟投資管理（ARK）表現出色，被譽為「女股神」的伍德（Cathie Wood），近期屢屢出手屢屢落空，相較於美股標普500指數今年迄今上漲16.9％，方舟今年迄今卻慘跌逾12％，被調侃「女股神」落難成為「女韭神」。不過，伍德週三寫給所有方舟投資人一封信，強調只要等到聯準會降息，方舟就能逆轉命運。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，方舟基金表現慘輸大盤，已經引發投資人信心危機，過去6個月資金淨流出超過18億美元，伍德不得不寫信給投資人喊話穩定軍心，解釋自己為何過去這段時間表現不佳，以及未來要如何表現更好。
伍德表示，對於自己致力於投資「顛覆性創新的信念」並未動搖，但也承認由於總體金融環境的影響，利率長期維持在高水準，導致她所偏愛的高成長股被大型科技股比下去。
但伍德強調，方舟持有的這些投資標的，如今都已到了「深度價值區域」，蹲得更低才能跳得更跳，只要等到聯準會開始降息，當前股市資金集中押寶大企業的現象將會改變，方舟持有標的「將獲得不成比例的收益」，潛力不下於方舟基金曾創下的152.8％驚人收益。
伍德最後呼籲投資人不要在時候退出，因為此時退出只會讓損失具體化，並錯過之後即將來臨的利潤收益。
伍德的預言能否實現尚不得知，但《巴隆周刊》報導已經建議投資人從伍德身上學習教訓，認清市場投資標的與漲跌時機絕非易事，拉長時間來看，主動型投資人想要擊敗大盤非常困難。