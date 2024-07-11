美6月核心CPI增速創近3年新低！降息希望增 標普、那指早盤反跌
美國勞工部今（11）日公布6月消費者物價指數（CPI），跟去年同期相比年增3％，跟5月相比下滑0.1％，而剔除食物和能源的6月核心CPI年增3.3%，寫下2021年4月以來最低增速。這份關鍵報告顯示美國通膨放緩優於預期，聯準會今年降息機率大增。不過，美股11日開盤後並未受此激勵大漲，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲100點、約0.25%；標普500指數下跌41.96點、約0.74%；那斯達克指數下跌307.16點、約1.64%；費城半導體指數下跌154.34點、約2.61%。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，標普與那指下跌，是因為投資人認為利率即將調降，紛紛改為買進小型股或房市相關股票，推動道瓊工業指數上漲，而由於投資人開始將資金從大型科技股轉移出去，造成標普和那指走弱。
由於6月通膨數據CPI的表現優於預期，根據芝商所的FedWatch工具，交易員認為聯準會將在9月降息的機率提高到超過80％，而在6月CPI數據公布前，認為聯準會將在9月降息的機率則為70％。
Comerica Wealth Management的首席投資長林區（John Lynch）表示，降息即將到來對於消費類股來說是好消息，今年迄今消費股的表現落後給科技股，如今狀況可望發生改變。不過，林區也強調投資人應謹慎看待市場，聯準會降息是針對總體經濟金融環境的宏觀考量，事實上出發點並不是為了要提振股市表現。