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90歲老翁緊摟舒淇！粉絲崩潰：把女神吃掉　身家2369億富豪身分曝

▲舒淇（右）發文祝賀，身家2369億元的精品創辦人喬治·亞曼尼90歲大壽，摟腰合照卻意外惹火粉絲：「他快把女神吃掉了。」（圖／舒淇Instagram）
▲舒淇（右）發文祝賀，身家2369億元的精品創辦人喬治·亞曼尼90歲大壽，摟腰合照卻意外惹火粉絲：「他快把女神吃掉了。」（圖／舒淇Instagram）

記者黃雅琪／綜合報導

48歲金馬影后舒淇，昨（11）日晚間發文祝賀精品創辦人喬治·亞曼尼（Giorgio Armani）90歲大壽，合照中亞曼尼緊摟舒淇，引起粉絲不滿：「他快把女神吃掉了！」事實上，身價至少73億美元（約新台幣2369億元）的亞曼尼，曾有過一名靈魂伴侶塞爾吉奧·加萊奧蒂（Sergio Galeotti），在品牌創立10週年之際不幸離世。

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▲舒淇（右）曬出與喬治亞曼尼的親密合照，顯見兩人交情匪淺。（圖／舒淇Instagram）
▲舒淇（右）曬出與喬治·亞曼尼的親密合照，顯見兩人交情匪淺。（圖／舒淇Instagram）
90歲亞曼尼緊摟舒淇　惹火女神粉絲瘋狂批評

舒淇曾任坎城影展、威尼斯影展評審，2024年再獲選為奧斯卡評委，成為繼鞏俐、張曼玉之後，第3位擁有「四大滿貫」評審的華人女星，享譽國際。昨日晚間，舒淇更新Instagram，祝賀精品創辦人亞曼尼90歲生日快樂：「Happy birthday Mr. Armani先生，90大壽快樂。」

舒淇分享的合照中可以看見，第一張照片，亞曼尼雙手環抱舒淇纖纖細腰，兩人頭部緊緊靠著、顯見交情匪淺；第二張照片，亞曼尼雙手緊牽舒淇的右手，兩人依舊是燦笑對鏡頭。

不料，這兩張親密合照，卻意外引起粉絲們不滿開轟「說實在的我不知道Mr. Armani跟舒淇有多熟，但這兩張照片這樣抓摟著舒淇，看得我很不舒服，覺得不恰當」、「兩隻大手幾乎緊緊抓住她的小蠻腰了」、「老爺爺不可以這樣！」但也有人平反道「肯定說明人家關係好，單獨發文慶生」、「可是她都發出來了也沒怎樣⋯⋯如果她不舒服應該就不會發出來。」

▲喬治·亞曼尼（右）早已認愛過男性伴侶，與奧斯卡影后凱特·布蘭琪也曾多次親密合照。（圖／Armani X）
▲喬治·亞曼尼（右）早已認愛過男性伴侶，與奧斯卡影后凱特·布蘭琪也曾多次親密合照。（圖／Armani X）
「妻子」加萊奧蒂因病離世　亞曼尼深受打擊狂工作

其實，高齡90歲的亞曼尼生命中，早就住著一名加萊奧蒂先生，他是義大利建築師，同時也是品牌Giorgio Armani的創辦人，兩人雖然沒有正式結婚，但亞曼尼曾說過，他早就將加萊奧蒂視為「妻子」看待。

早年習醫的亞曼尼，在40歲那一年與加萊奧蒂一起創立品牌Giorgio Armani，加萊奧蒂為了籌措創業基金，將愛車賣掉支援亞曼尼，卻在品牌創立10週年之際因病過世，享年40歲；此事也重重打擊亞曼尼，他自此投入工作，專注將「ARMANI」集團推向國際。


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