90歲老翁緊摟舒淇！粉絲崩潰：把女神吃掉　身家2369億富豪身分曝

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舒淇曾任坎城影展、威尼斯影展評審，2024年再獲選為奧斯卡評委，成為繼鞏俐、張曼玉之後，第3位擁有「四大滿貫」評審的華人女星，享譽國際。昨日晚間，舒淇更新Instagram，祝賀精品創辦人亞曼尼90歲生日快樂：「Happy birthday Mr. Armani先生，90大壽快樂。」
舒淇分享的合照中可以看見，第一張照片，亞曼尼雙手環抱舒淇纖纖細腰，兩人頭部緊緊靠著、顯見交情匪淺；第二張照片，亞曼尼雙手緊牽舒淇的右手，兩人依舊是燦笑對鏡頭。
不料，這兩張親密合照，卻意外引起粉絲們不滿開轟「說實在的我不知道Mr. Armani跟舒淇有多熟，但這兩張照片這樣抓摟著舒淇，看得我很不舒服，覺得不恰當」、「兩隻大手幾乎緊緊抓住她的小蠻腰了」、「老爺爺不可以這樣！」但也有人平反道「肯定說明人家關係好，單獨發文慶生」、「可是她都發出來了也沒怎樣⋯⋯如果她不舒服應該就不會發出來。」
「妻子」加萊奧蒂因病離世 亞曼尼深受打擊狂工作
其實，高齡90歲的亞曼尼生命中，早就住著一名加萊奧蒂先生，他是義大利建築師，同時也是品牌Giorgio Armani的創辦人，兩人雖然沒有正式結婚，但亞曼尼曾說過，他早就將加萊奧蒂視為「妻子」看待。
早年習醫的亞曼尼，在40歲那一年與加萊奧蒂一起創立品牌Giorgio Armani，加萊奧蒂為了籌措創業基金，將愛車賣掉支援亞曼尼，卻在品牌創立10週年之際因病過世，享年40歲；此事也重重打擊亞曼尼，他自此投入工作，專注將「ARMANI」集團推向國際。