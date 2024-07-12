北約峰會閉幕！拜登被爆演說時「又口誤」 把澤倫斯基跟蒲亭搞混
為期3天的北約峰會（NATO Summit），於美國當地時間11日落幕，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）收到來自盟友們的大量新援助，並呼籲美國解除使用武器的限制，允許烏克蘭深入攻擊俄羅斯境內軍事目標。然而，就在這節骨眼上，拜登總統似乎又「出包」了，被捕捉到在演說時將澤倫斯基與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）搞混的尷尬時刻。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，拜登在北約峰會上，錯誤的將烏克蘭總統澤倫斯基介紹為俄國總統：「女士們、先生們，蒲亭總統（其實要指澤倫斯基）」，在意識到錯誤後隨即糾正自己，說著：「要擊敗蒲亭總統，澤倫斯基總統。我非常專注於擊敗蒲亭。」
在之後的聯合記者會上，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）被問到有關拜登的失言問題時，刻意迴避，只說希望拜登繼續大力支持烏克蘭。
英國《衛報》則指出，這早就不是拜登第一次搞混其他國家領導人的名字。今年2月，在拉斯維加斯的一次聚會上，拜登也將法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與密特朗（François Mitterrand）的名字混淆了。同一週稍晚，拜登還將德國前總理科爾（Helmut Kohl）與梅克爾（Angela Merkel）混為一談。