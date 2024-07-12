酒駕講不聽！「累犯30人照片、姓名」全公開　他拒測3次被罰54萬

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酒駕累犯2次名單
林凱慶（萬板大橋，酒測值0.34）
陳嘉賓（港東街，酒測值0.27）
鄭景宇（汀洲路四段，酒測值0.60）
甯邵偉（通北街，酒測值0.31）
王啓發（福林路，酒測值0.38）
王沛媛（重慶南路三段，酒測值0.78）
鍾秉燊（辛亥路六段，酒測值0.31）
蔡英信（寧波西街，酒測值0.18）
湯曜安（內湖路一段，酒測值0.36）
柯水金（木柵路四段，酒測值0.25）
邱詠輝（延平北路六段，酒測值0.94）
黃雅琳（長春路，酒測值0.29）
陳學霖（福和橋，酒測值0.30）
劉柏緯（民權西路，酒測值0.92）
吳浩瑋（南京西路，酒測值0.23）
徐家富（市民大道二段，酒測值0.46）
苗元康（民權西路，酒測值0.25）
陳春芳（重慶北路三段，酒測值0.30）
林榮山（南京東路六段，酒測值0.18）
黃柏畯（興隆路一段，酒測值0.59）
鄭揚勲（大安路一段，酒測值0.32）
楊俊傑（重慶北路四段，酒測值0.30）
王昱翰（建國北路二段，酒測值0.67）
黃榮華（中山北路四段，酒測值0.32）
酒駕累犯3次名單
李義雄（中山北路一段，酒測值1.05）
莊宏益（新生北路一段，酒測值0.51）
張堯博（忠孝東路四段，酒測值0.69）
毒駕累犯2次名單
林世南（安泰街）
酒駕拒測累犯名單
鄭義洲拒測2次（延平北路二段）
林冠宇拒測3次（松仁路）。
裁決所表示，這次公布的名單當中，罰鍰最高者為林冠宇，因第3次酒駕拒測處罰鍰54萬元（酒駕拒測者按前次金額加罰18萬），罰鍰未繳納已移送法務部執行署台北分署強制執行，其汽、機車駕照業已註銷在案。
裁決所提到，本次公告名單中27件已結案，餘3件未結案者均全數移送強制執行，移送金額75萬元。再次呼籲民眾飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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