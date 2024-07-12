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酒駕講不聽！「累犯30人照片、姓名」全公開　他拒測3次被罰54萬

▲各界不斷呼籲「喝酒不開車！開車不喝酒」，但總是有人講不聽，鋌而走險，不僅危害自己生命也威脅到用路人安全。（圖/NOWnews資料照）
▲各界不斷呼籲「喝酒不開車！開車不喝酒」，但總是有人講不聽，鋌而走險，不僅危害自己生命也威脅到用路人安全。（圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

各界不斷呼籲「喝酒不開車！開車不喝酒」，但總是有人講不聽，鋌而走險，不僅危害自己生命也威脅到用路人安全。台北市交通事件裁決所日前就公布第52次公告酒（毒）駕累犯名單，總計酒駕累犯2次一共有24人、累犯3次一共有3人；毒駕累犯2次1名；酒駕拒測累犯2次1名、累犯3次1名，合計30名，截至目前為止已經公布1175人次。

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裁決所表示，現在法規只要有酒駕違規行為，除了高額的罰鍰之外，還會吊扣駕照（機車1年，汽車2年）、警方當場吊扣牌照2年及代保管車輛，建議民眾不要心存僥倖！而如果肇事致人重傷或死亡，得依規定沒入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法送辦理強制執行；酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。

▲裁決所公布酒駕累犯事蹟、長相以及酒駕路段資料。（圖/台北裁決所提供）
▲台北市交通事件裁決所公布酒駕累犯事蹟、長相以及酒駕路段資料。（圖/台北市交通事件裁決所提供）
酒駕累犯2次名單

林凱慶（萬板大橋，酒測值0.34）
陳嘉賓（港東街，酒測值0.27）
鄭景宇（汀洲路四段，酒測值0.60）
甯邵偉（通北街，酒測值0.31）
王啓發（福林路，酒測值0.38）
王沛媛（重慶南路三段，酒測值0.78）
鍾秉燊（辛亥路六段，酒測值0.31）
蔡英信（寧波西街，酒測值0.18）
湯曜安（內湖路一段，酒測值0.36）
柯水金（木柵路四段，酒測值0.25）
邱詠輝（延平北路六段，酒測值0.94）
黃雅琳（長春路，酒測值0.29）
陳學霖（福和橋，酒測值0.30）
劉柏緯（民權西路，酒測值0.92）
吳浩瑋（南京西路，酒測值0.23）
徐家富（市民大道二段，酒測值0.46）
苗元康（民權西路，酒測值0.25）
陳春芳（重慶北路三段，酒測值0.30）
林榮山（南京東路六段，酒測值0.18）
黃柏畯（興隆路一段，酒測值0.59）
鄭揚勲（大安路一段，酒測值0.32）
楊俊傑（重慶北路四段，酒測值0.30）
王昱翰（建國北路二段，酒測值0.67）
黃榮華（中山北路四段，酒測值0.32）

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▲酒駕累犯長相、本名、事發日期以及酒駕路段、酒測值表格。（圖/台北市交通事件裁決所提供）
酒駕累犯3次名單

李義雄（中山北路一段，酒測值1.05）
莊宏益（新生北路一段，酒測值0.51）
張堯博（忠孝東路四段，酒測值0.69）

毒駕累犯2次名單

林世南（安泰街）

酒駕拒測累犯名單

鄭義洲拒測2次（延平北路二段）
林冠宇拒測3次（松仁路）。

▲酒駕累犯2次名單長相、本名、事發日期以及酒駕路段、酒測值表格。（圖/台北市交通事件裁決所提供）
▲酒駕累犯長相、本名、事發日期以及酒駕路段、酒測值表格。（圖/台北市交通事件裁決所提供）
裁決所表示，這次公布的名單當中，罰鍰最高者為林冠宇，因第3次酒駕拒測處罰鍰54萬元（酒駕拒測者按前次金額加罰18萬），罰鍰未繳納已移送法務部執行署台北分署強制執行，其汽、機車駕照業已註銷在案。

裁決所提到，本次公告名單中27件已結案，餘3件未結案者均全數移送強制執行，移送金額75萬元。再次呼籲民眾飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

▲酒駕累犯2次名單長相、本名、事發日期以及酒駕路段、酒測值表格。（圖/台北市交通事件裁決所提供）
▲酒駕累犯長相、本名、事發日期以及酒駕路段、酒測值表格。（圖/台北市交通事件裁決所提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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