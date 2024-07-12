投資人注意！這檔ETF淨值累積跌幅達65% 今日起暫停融資融券交易
臺灣證券交易所表示，元大投信經理的「元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金」受益憑證（簡稱：期元大S&P原油反1，00673R），從今（12）日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。
記者陳郁柔／台北報導
證交所表示，由於00673R最近10個營業日之基金平均單位淨資產價值，較其最初單位淨資產價值累積跌幅達65%，核有證交所受益憑證買賣辦法第23條第1項所定情事，從2024年7月12日起，其受益憑證暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易，不在此限。
期元大S&P原油反1（00673R）在2016年10月7日掛牌上市，成立價格每股新台幣20元，為反向期貨ETF，2020年碰到負油價事件曾風光一時，股價最高漲到53.05元，不過隨後國際油價反彈，00673R股價摔落谷底，最新淨值及昨（11）日收盤股價皆為7.01元。
證交所於去年7月底實施期貨ETF的3大管控措施，主要是槓桿及反向型期貨ETF商品屬性複雜，市場投資人並非均能了解該商品的特性以及其風險，因而增訂3階段提醒機制。00673R曾於今年4月間因淨值過低遭暫停融資券交易後，第2度以相同理由暫停融資券。
※【NOWnews 今日新聞
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