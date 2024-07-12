北約峰會剛凸槌！拜登隨即舉行個人記者會 堅持繼續參選
美國總統拜登（Joe Biden）在台灣時間12日清晨7點多，舉行個人記者會，由於他稍早才在北約峰會（NATO Summit）出包，將烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）誤稱為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），因此這次記者會又更加引人關注，而他也不出所料，面臨來自記者團的犀利提問。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
在記者會一開始時，拜登即重申，美國和北約要協助烏克蘭抵禦俄羅斯，以及北大西洋公約第5條的重要性，強調美國不會向蒲亭低頭、不會背棄烏克蘭，援烏不只是政治問題，也無關乎選舉的操作議題，而是與美國本身的國家安全也息息相關。
拜登認為，美國正是因為有聯盟才更加強大，未來也必須繼續領導世界、挺身而出，而不能半途而廢。
接著進入記者提問環節，被問到如何回應叫他不要參選的人（包含自家盟友）時，拜登回應，他是最有資格競選及打敗川普的人，有多年從政經驗，也會繼續競選。
至於稍早才剛搞混澤倫斯基和蒲亭一事，拜登則說，這次北約峰會是他參加過最成功的一次峰會，他領導下的峰會無疑是成功的。
對於副手賀錦麗（Kamala Harris），拜登坦言，她的能力相當不錯，如果有必要的話也能勝任總統一職：「若我覺得她能力不足的話，當初就不會請她搭檔參選了。」