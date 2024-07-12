個人記者會也出包！拜登搞混賀錦麗、川普 後者馬上po文嘲笑他
美國總統拜登（Joe Biden）的個人記者會登場，儘管他信心滿滿，試圖營造自己仍適合繼續擔任總統的形象，但拜登在記者會開始不久後就再度「出包」，將自己的副總統賀錦麗（Kamala Harris）與對手川普（Donald Trump）的名字搞混。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》、《路透社》報導，當拜登被問到，如果賀錦麗成為民主黨候選人，出面與川普競選，他是否擔心賀錦麗有能力擊敗川普時，拜登回應稱：「如果我認為川普副總統（應為賀錦麗）沒有資格擔任總統，我就不會選擇她擔任副總統。」
就在幾個小時前，拜登才在北約峰會上，錯誤的將烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稱為「蒲亭總統」，讓在場的人倒抽一口氣，儘管他很快就意識到自己的口誤並予以糾正。
拜登發表此番言論之際，已有15位民主黨國會議員呼籲他不要競選連任，未來不排除還會繼續增加。
支持他的盟友則鼓勵他更多公開露面，以消除人們對他年齡和服務能力的擔憂，但目前尚不清楚這場「高風險的記者會」，是否真能達到預期效果。
而在拜登記者會持續之際，對手川普馬上在自家社群網站「Truth Social」上發文，強調拜登錯誤的將賀錦麗稱為「川普副總統」這件事，打下：「 狡猾的喬在他的『大男孩』新聞發布會上說，『我不會選擇川普副總統擔任副總統，若我認為她沒有資格擔任總統』，幹得好，喬！」並附上了當時的片段。