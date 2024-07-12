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謝淑薇今晚打女雙、混雙2連戰！力拚溫布頓網球錦標賽冠軍賽資格

▲謝淑薇今晚出擊溫網女雙、混雙四強賽，若贏球將可再度創造紀錄，晉級冠軍戰。（圖／NOWnews資料照）
▲謝淑薇今晚出擊溫網女雙、混雙四強賽，若贏球將可再度創造紀錄，晉級冠軍戰。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

謝淑薇2連戰！2024年溫布頓網球錦標賽進入尾聲，「台灣一姊」謝淑薇雙線出擊昨（11）日深夜與搭擋搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）擊敗對手晉級四強，今晚全英俱樂部，謝淑薇女雙、混雙再度2連戰，她將在第1球場先拚女雙冠軍戰門票，之後再搶混雙決賽席次，有機會繼澳網後，再度「雙冠」。謝淑薇預計台灣時間晚間8點出賽。由於謝淑薇前一場才在混雙8強擊敗英國Jamie Murray／美國Taylor Townsend組合，謝淑薇晚間將再度於女雙遇到Townsend，也算是狹路相逢。此外，謝淑薇女雙在溫網已經22連勝，她將延續不敗的超級紀錄。

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謝淑薇梅騰絲合作無間　女雙封后有機會

曾4度溫網女雙奪冠的謝淑薇，本屆與比利時女雙球后搭檔梅騰絲（Elise Mertens）合作無間，「台比聯軍」已經4連勝挺進草地大滿貫女雙4強，謝淑薇則跨季22連勝，女雙冠軍賽門票，對手則為美國Taylor Townsend）／捷克Katerina Siniakova，謝淑薇有機會再創佳績。

謝淑薇這次溫網打得有點辛苦，主要是天氣變化大，連日下雨延賽，讓謝淑薇跟Mertens苦無出賽機會，之後賽事密集舉辦，也考驗她們的體力與毅力。

謝淑薇被封為「百搭天后」，與波蘭好手Jan Zielinski在溫網也已晉級混雙4強，尤其今年初澳洲公開賽謝淑薇組合，更締造連續3項大滿貫混雙至少4強的佳績。

謝淑薇組合預計今晚11點之後，將在混雙出賽，迎戰紐西蘭第2種子Erin Routliffe／Michael Venus組合，再接再厲預約第2張決賽門票，謝淑薇若是能夠在溫網再度複製澳網女雙、混雙的好表現，可望拿到「雙冠」，開心迎接2024巴黎奧運。

▲38歲謝淑薇在澳網「雙線進擊」，混雙、女雙都拿下冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲38歲謝淑薇在澳網「雙線進擊」，混雙、女雙都拿下冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲謝淑薇在澳網女雙決賽以盤數2:0奪冠，攜手搭檔Elise Mertens登頂，有機會挑戰金滿貫的超級成就。（圖／美聯社／達志影像）
▲謝淑薇在澳網女雙決賽以盤數2:0奪冠，攜手搭檔Elise Mertens登頂，有機會挑戰金滿貫的超級成就。（圖／美聯社／達志影像）

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