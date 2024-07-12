美通膨降溫！美元再跌、日圓急升破158 新台幣早盤升至32.425元
美國通貨膨脹降溫幅度優於預期，讓市場對美國降息抱持更多希望，美元指數連日走跌，一度快失守104，日圓兌美元在傳日本可能出手干預，一度急升破158價位，新台幣兌美元今（12）日早盤也升破32.5元，一度來到32.425元，升值8.1分，不過，由於台股大跌，新台幣升幅受限，目前在32.48元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國公布6月消費者物價指數（CPI）年增率3%，略低於市場預估的3.1%和5月的3.3%，剔除食物和能源等波動項目的6月核心CPI年增3.3%，更寫下2021年4月以來最低升幅，也提振市場對降息的預期，美元續弱，美元指數一度下探104.09，目前反彈回到104.47附近。
至於亞洲主要日圓兌美元則一度急升超過2%，從161升至157.432元，引發市場對於日本央行可能出手干預的臆測，目前則拉回至159.075附近震盪，而韓元也一度升至1368.59兌1美元，目前在1375附近盤整，離岸人民幣兌美元一度來到7.261元，目前在7.2683附近游走。
至於新台幣兌美元今日一開盤就升破32.5元，以32.44元、升值6.6分開出，在美元續弱及亞幣走揚之下，進一步來到32.425元，升值8.1分，不過，由於台股盤中大跌超過500點，新台幣升幅受限，目前在32.48元震盪整理。